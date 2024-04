VIDEO: Hombre armado con una espada samurái ataca a varias personas en Londres

Al menos cinco londinenses fueron hospitalizados este martes como consecuencia de un ataque perpetrado por un hombre armado con una espada, según el Servicio de Ambulancias de Londres. Los videos de la escena se hicieron virales en las redes sociales.

🇬🇧ALERTE INFO - Vidéo de l’attaquant de #Londres. La police ne parle pas d’acte terroriste.Au moins 5 personnes dont des agents de police ont été attaqués ce matin à #London près de la station de métro de #Hainault. L’individu a été arrêté par les services de sécurité. pic.twitter.com/kg1lbYFVAR — La Gazette (@gazette_fr) April 30, 2024

"La Policía y otros servicios de emergencia se encuentran en Hainault, en el este de Londres, en un grave incidente en el que ha sido detenido un hombre armado con una espada", reza el comunicado oficial.

En las grabaciones se ve a un hombre armado con algo parecido a una espada samurái japonesa que espera fuera de las casas y ataca a los transeúntes. Entre los heridos hay dos policías, todos ellos han sido trasladados al hospital. Asimismo, reportan que una de las víctimas, de 13 años, ha fallecido.

Según se informa, el ataque se registró poco antes de las 7:00 de la mañana, después de que un hombre de 36 años supuestamente empotrara un coche contra una casa antes de atacar a los transeúntes y a los dos agentes de policía con el arma blanca.

A su vez, la Policía no revela la identidad del autor ni el motivo por el que ha cometido el delito. "No creemos que exista ninguna amenaza para la comunidad en general. Este incidente no parece estar relacionado con el terrorismo", informó.