'Tiktoker' dice que la Administración Biden le pidió difundir propaganda política

Una 'tiktoker' y creadora de contenido de la plataforma OnlyFans confesó que la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, le pidió difundir "propaganda política" en sus redes.

Farha Khalidi fue entrevistada este mes por el investigador y comentarista político Richard Hanania como parte de un episodio de su programa de pódcast. En el curso de la conversación, el anfitrión le preguntó a la celebridad de Internet cómo había comenzado a ganar dinero en línea.

Según reveló, inició en TikTok —donde actualmente cuenta con 1,8 millones de seguidores— mientras cursaba su último año de universidad. Luego de graduarse, comenzó a recibir ofertas no solo de entidades sin ánimo de lucro, como Planned Parenthood, o aplicaciones de citas, sino también de entes gubernamentales. "Así fue como pude sostenerme financieramente por completo", aseguró.

En este contexto, la joven 'influencer' admitió haber sido persuadida en una ocasión para hablar bien de Ketanji Brown Jackson, quien a comienzos de 2022 fue nominada por Biden para jueza de la Corte Suprema y que luego se convertiría en la primera mujer afroamericana en ocupar tan importante cargo.

"No permitiré que me digan qué decir"

Khalidi asegura que le pidieron no revelar que se trataba de un anuncio político porque, según ellos, "técnicamente" no era un producto lo que estaba promocionando. Lo que querían era una "chica de color", como ella, para que pudiera decir que se sentía reflejada e inspirada en la jueza Brown y por eso todos deberían apoyarla.

También señaló que "una mujer blanca" le había enviado por correo un guion de lo que debía decir, pero que ella le aclaró que no iba a ceñirse a ese discurso. "Hablaré de noticias al respecto, pero no voy a permitir que una persona blanca me haga decir algo como: 'así es como me siento como persona de color'. Eso me hizo comprender un poco sobre propaganda política", pensó en ese entonces.

Si bien Khalidi aseguró que la Administración Biden estaba haciendo "propaganda política total", aclaró que esto sucedía a través en un "conducto". "No es Biden, sino por un tercero (…) Es como una empresa de medios que lo hace en su nombre. No lo culpo por eso", dijo.

Biden y su equipo han sido señalados de contratar a personas influyentes para aumentar su credibilidad, promover los discursos del Gobierno y los de la campaña. Sin embargo, algunos de ellos han comenzado a criticar al mandatario luego de su apoyo a las disposiciones para potencialmente prohibir TikTok en EE.UU.