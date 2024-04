Familiares de muertos en protestas en Perú convocan marcha para el 1 de mayo

Los familiares de las decenas de fallecidos durante las protestas de 2022 y 2023 contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, convocaron a una marcha para este primero de mayo, en la cual reclamarán celeridad en las diligencias que realiza la Fiscalía de la Nación.

La movilización iniciará a las 2:00 de la tarde (hora local) al frente del Palacio de Justicia, en Lima, para "exigir justicia y dignidad". Así lo informó el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero en Juliaca, Raúl Samillán, a la radio local Exitosa.

Unos 50 civiles murieron en el marco de las manifestaciones y de momento no hay enjuiciados. "Aún no hay nada, no hay personas que hayan sido detenidas, no se han identificado a los responsables directos ni indirectos", criticó Samillán el lunes.