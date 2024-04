Revisiones aleatorias en Texas afectan a transportistas mexicanos

Un grupo de transportistas mexicanos denunció este martes que las autoridades del estado de Texas (EE.UU.) instalaron puntos de control aleatorios para tráileres provenientes de Ciudad Juárez (Chihuahua) como medida preventiva ante el creciente número de migrantes, lo que se ha traducido en retrasos importantes de cargas del lado mexicano de la línea fronteriza.

Thor Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo y Consejero Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dijo a EFE que la medida "ya se veía venir" porque "la semana pasada encontraron migrantes en una caja de tráiler". "¿Cuándo los van a quitar (los bloqueos)? No sabemos, pero le van a pegar muy fuerte a la industria que está aquí", alertó.

Esta disposición viene a empeorar el panorama complicado que vive la actividad industrial en la frontera norte de México, que se traduce en la pérdida en Ciudad Juárez de 40.000 empleos en apenas siete meses por causa de la baja demanda, la caída en la cotización del dólar y factores contingentes como los bloqueos periódicos en los pasos binacionales por parte de EE.UU.

Desde el punto de vista del representante del bloque empresarial fronterizo, las revisiones contra el transporte también perjudican a compañías estadounidenses asentadas en Texas que se surten de las manufacturas fabricadas en las maquilas del norte mexicano.

Por el lado de los conductores, personas como Fernando Olivas Nieto acusan cansancio por los largos tiempos de espera y por la afectación generalizada a las poblaciones fronterizas. "Son muchas horas. Empezó el sábado, hoy llevo aquí tres horas y no he avanzado nada. No es la primera vez, el año pasado también pasó lo mismo que durábamos muchas horas, pero volvieron por los migrantes. Nos están afectando a todos, también a los de El Paso (Texas)", refirió.

Daños económicos

Desde el sector empresarial existen temores de que se replique una crisis como la que se produjo entre octubre y noviembre pasado, cuando cargas equivalentes a cientos de millones de dólares se quedaron atascadas en México mientras el gobierno texano desplegaba sus revisiones al azar.

Salayandía comentó que la situación generará multas a las industrias de maquila, que habitualmente asumen contratos en los que se estipulan penalidades económicas frente a incumplimientos en los plazos de entrega.

"Estamos hablando de que cada carga trae un valor de arriba de 72.000 dólares, multiplicado por los 450 tráileres que se quedaron varados el sábado, estamos hablando de que en un solo día fueron más de 32 millones de dólares varados en Juárez", detalló.

De acuerdo con el empresario, de momento no se han establecido estimaciones precisas sobre la cuantía de los daños, si bien comentó que el flujo de vehículos está tan o más lento que el pasado 27 de abril, justo un día después de que la Policía texana anunció que revisaría los tráileres que salen de Ciudad Juárez, en interés de detectar migrantes escondidos.