Israel reacciona a la decisión de Colombia de romper las relaciones

El Gobierno de Israel se pronunció este miércoles a la decisión de Colombia de romper relaciones con el país hebreo.

"El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás, y hoy cumplió su promesa", escribió el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, en sus redes sociales.

El alto cargo aseguró que "la historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad".

"Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas, y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor", subrayó.

Anuncio de Petro

En la misma jornada, el mandatario colombiano anunció que mañana, jueves 2 de mayo, su país romperá relaciones diplomáticas con Israel, por los continuos ataques en contra del pueblo palestino.

"Aquí, delante de ustedes, el Gobierno del Cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida", afirmó en discurso ofrecido en la Plaza de Bolívar, en el marco de las marchas por el 1 de Mayo (Día del Trabajador).

❗️Petro anuncia rompimiento de relaciones con Israel pic.twitter.com/5dwlACbLlf — Sepa Más (@Sepa_mass) May 1, 2024

En su intervención, el mandatario insistió: "Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad". Petro enfatizó que no pueden volver "las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad".

A finales de marzo, Petro prometió romper relaciones con Israel si es que no cumple la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el cese al fuego e invitó "a las naciones del mundo" a tomar la misma decisión.

Asimismo, el 1 de abril, Colombia anunció que se sumaba a la demanda contra Israel interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre los actos "de carácter genocida" cometidos contra la población civil de la Franja de Gaza.