"Somos corruptos": el desliz de un gobernador peruano en público (VIDEO)

César Acuña, gobernador del departamento peruano de La Libertad, ha dado de qué hablar en redes sociales por un aparente lapsus mientras realizaba una alocución en un acto público de su partido Alianza para el Progreso (APP).

"APP, somos una raza distinta, pero somos corruptos", se le oye decir en grabaciones registradas por asistentes al evento político.

OTRA MÁS DEL “CÉSAR” DEL NORTE: en aparición publica el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, dice ser “una raza diferente”. Lo anecdótico es lo que viene después. Problemas de dicción o de conciencia? pic.twitter.com/RHv03wQVk8 — Luis Felipe Esteves (@felipeestevesvg) April 30, 2024

La polémica declaración generó motivos de discusión en la Red, donde algunos no la consideraron un desliz verbal, sino un acto de sinceridad de su parte o quizás una mala jugada de su subconsciente. Otros apoyan la idea de que Acuña dijo, en realidad, "no somos corruptos", pero la rapidez con que se expresó impidió que se oiga con claridad la frase.

Durante parte del discurso, el gobernador afirmó que tanto él como su partido eran una "raza distinta porque no roban". "No somos sinvergüenzas, no robamos la esperanza […] No somos corruptos, no somos sinvergüenzas", insistió. Respecto a estas declaraciones, el periodista y presentador peruano Beto Ortiz señaló que quien es honesto no necesita decir que no roba. "Las personas de bien no necesitan decir algo así porque es obvio […] Estos [los políticos] tienen que advertir porque están bajo sospecha", añadió.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!