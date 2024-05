"No los defenderé": Trump sobre un hipotético ataque a Europa

Donald Trump advirtió a los países europeos sobre las consecuencias que podría tener la falta de pago de las obligaciones financieras con la OTAN. Durante un discurso de campaña en la ciudad de Freeland, Michigan (EE.UU.), el 1 de mayo, aseguró que su país no protegerá a las naciones que no cumplan con las cuotas.

En la exposición, el expresidente y candidato republicano en las elecciones de noviembre próximo compartió el diálogo que había mantenido con el mandatario de un país europeo, quien le consultó qué actitud tomaría en caso de un ataque. "Si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos defenderá?", le preguntó, a lo que Trump contestó: "Quieres decir que eres moroso. No has pagado. Así es. No, no te defenderé".

Esta no es la primera vez que el republicano habla del impago de los países europeos miembros de la OTAN. A principios de febrero último, había contado que cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 "la OTAN estaba rota". "Dije: 'Todo el mundo va a pagar'. Dijeron: 'Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?' Les dije: 'Absolutamente, no'. No podían creer la respuesta", expresó.

Además, admitió que no solo "no los protegería", sino que "los animaría [a los rusos] a hacer lo que les diera la gana". Por eso, Trump reiteró que todos "deben pagar las facturas".

La mejor "Cúpula de Hierro"

En otro tramo de su exposición en Michigan, el republicano anunció que si vuelve a la presidencia construirán "la mejor Cúpula de Hierro" del mundo, en referencia al sistema de defensa aérea de Israel.

"En mi próximo mandato construiremos una gran Cúpula de Hierro muy parecida a la que tiene Israel, pero aún mejor. Yo digo: '¿Por qué no tenemos eso? Deberíamos tenerlo también'. Tenemos mucha gente hostil ahí fuera. Hay muchos malos actores. Vamos a construir la mayor cúpula de todas", afirmó.

Explicó, además, que se tratará de un "escudo antimisiles de última generación" que será producido en EE.UU.: "Vamos a construir una gran Cúpula de Hierro. Vamos a tener un escudo alrededor de nuestro país y está hecho aquí".

Por último, acusó al presidente Joe Biden de poner el mundo al borde de una tercera guerra mundial, por lo que aseguró que él es la única persona capaz de prevenir esa guerra: "Evitaré la tercera guerra mundial y tendremos paz a través de la fuerza".