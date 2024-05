"No somos botín político": madres buscadoras repudian uso electoral de desaparecidos en México

La crisis de derechos humanos que padece México, y que incluye a más de 100.000 personas desaparecidas, se convirtió en un tema central de las campañas presidenciales luego de que una madre buscadora que apoya a la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, denunciara el supuesto hallazgo de un crematorio clandestino en la Ciudad de México.

En cuestión de horas, las autoridades capitalinas acudieron al lugar, extrajeron pruebas, afirmaron que sólo había restos de animales y descartaron la existencia de una de las miles de fosas comunes que han sido encontradas en todo el país con decenas de miles de cuerpos.

"Es una falta de respeto muy grande para las familias", acusó Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo 'Una luz en el camino' que busca a desaparecidos en la capital mexicana, al referirse a la manera en la que actuó Ceci Flores, la activista que aseguró que había descubierto restos humanos.

#AHORA🔴Jaqueline Palmeros, del colectivo una luz en el camino y quien busca a su hija Monserrat Uribe Palmeros, señala como una falta de respeto que la buscadora Cecilia Flores no avisó a las familias de la CDMX sobre el hallazgo de la fosa clandestina en Tláhuac. 📹@Isavel_apic.twitter.com/EMvriyTrPm — Pie de Página (@PdPagina) May 1, 2024

"Si la señora tiene puntos de búsqueda, debería comunicarlo con los colectivos de acá para trabajar juntos. Si hubiéramos estado en la diligencia desde el principio no nos estarían revictimizando como ahora", lamentó.

Al borde de las lágrimas, Palmeros recordó que ser madre buscadora no es un oficio, ya que se trata de mujeres que son forzadas a salir a buscar a sus hijos y que, ante la anomia de las autoridades, se organizan de manera colectiva para excavar áreas con sus propias manos con la esperanza de encontrar cuerpos que les permitan cerrar duelos.

"Estamos aquí por necesidad y de ninguna manera se puede administrar el dolor de las familias. Ella tiene que avisar, por derecho nos corresponde coadyuvar en esa búsqueda. No puede jugar ni lucrar con el dolor de las familias en ningún estado", dijo.

El peor error d @CeciPatriciaF fue querer exportar a la CDMX su modus operadi d montajes lucrando con la muerte y victimasLa CDMX no son los estados donde tiene patentado su estafa y le creen, en la CDMX se topa com pared, mal negocio venderle su show a xochitl galvez y taboada pic.twitter.com/YgmvGb0TPE — Shion (@ChicShion) May 1, 2024

Denuncias

Palmeros rechazó la actitud de Flores, ya que impactó en los sentimientos de los familiares.

"Es triste. Qué necesidad de que una persona, sin tener la certeza real, desplegara todo este operativo. No somos un botín político y no se puede jugar con nuestro dolor", señaló al advertir que, por la magnitud mediática que adquirió la denuncia de Flores, es la primera vez que en este tipo de búsqueda se suman las autoridades de la Ciudad de México.

También denunció que la activista reconoció que había recogido restos supuestamente humanos, lo que está prohibido porque esa tarea corresponde a los expertos en inhumaciones y antropólogos forenses.

Un crematorio clandestino entre las montañas de Iztapalapa.Me quiebra el alma encontrar alrededor de esa escena tanta ropa de niños y mujeres, imaginar que ese pudo ser su destino y pensar que probablemente esas cenizas nunca puedan decirnos quiénes son.Que Dios nos proteja. pic.twitter.com/dqRkLk877v — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 1, 2024

"Si ella quiere lanzarse de presidenta, senadora o diputada que lo haga, pero no lastimando a las familias. Ceci Flores no representa a las madres buscadoras. Si aquí no hay resultados positivos y alteró a las más de 5.000 familias de la ciudad que buscan a un ser querido, va a haber consecuencias legales porque con el dolor no se juega", señaló.

Flores, quien el martes aseguró en sus redes sociales que había descubierto el crematorio, es fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y de México, ya que dos de sus hijos fueron víctimas de desaparición forzada.

En los últimos meses, la mujer ha estado envuelta en múltiples polémicas, tras protagonizar hechos mediáticos, como vestirse de beisbolista y llevar al Palacio Nacional una de las palas con las que excavan en las fosas clandestinas, para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que la recibiera, pero este se negó.

La crisis de desaparecidos en el país y en CDMX es una realidad que el gobierno oculta.Como reporta un medio de comunicación nacional, las víctimas del crematorio clandestino entre Iztapalapa y Tláhuac pueden ser personas con nombre y apellido, con una familia que esperaba su… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 2, 2024

Antes, Flores ya había respaldado la campaña de Gálvez, la política de la derecha que es la principal rival de la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum. "Todo el apoyo para usted", expresó la madre buscadora a la exsenadora cuando presentó su postulación en septiembre pasado. También han aparecido abrazadas en varias ocasiones.

Dudas

Las críticas y dudas sobre las intenciones de Flores al anunciar un supuesto crematorio fueron inmediatas, ya que no trabajó con los colectivos de buscadoras de la Ciudad de México, su figura ya está politizada en favor de la oposición y, sobre todo, porque realizó la denuncia justo cuando falta apenas un mes para las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

Seré breve: Ceci Flores es vocera de Xóchitl Gálvez, la oposición y la derecha mediática en la narrativa “México el llamas” y “ miles de desaparecidos” que replica la candidata.. pic.twitter.com/eWXiVxdfcb — Sinar Suárez Sánchez (@SinarSuarezS) May 1, 2024

De hecho, en cuanto se dio a conocer la noticia, la candidata presidencial opositora aprovechó la conmoción para criticar al Gobierno.

"La crisis de desaparecidos en el país y en la ciudad de México es una realidad que el Gobierno oculta […] Es indignante que las autoridades mientan, no hagan su trabajo y que sean las madres de víctimas quienes tengan que hacer la labor de búsqueda. ¡Despierta México! Es hora de hablar con la verdad y ponerle fin a esta ola de violencia", escribió Gálvez en sus redes sociales.

En respuesta, usuarios le recriminaron que quisiera aprovechar electoralmente una tragedia.

"Ya todo se aclaró y es otro de tus montajes ayudada por la señora que solo hace politiquería a tu favor"; "Es muy bajo, hasta para ti, difundir mentiras después que han sido aclaradas"; "Si te queda un poco de dignidad deja de mentir y renuncia a esa candidatura", manifestaron algunos internautas.

Mientras otros escribieron: "Oposición carroñera"; "Ni es un crematorio ni hay personas sepultadas allí, la mentira es lo tuyo, que vergüenza"; "Que tristeza que exploten el dolor de la gente"; "Que vergonzante papel está haciendo Ceci Flores, militante de la campaña del PRIAN, ha hecho un espectáculo de su trayectoria como buscadora. Ni por la memoria de sus hijos deja ese papel indigno de politizar su labor".

Flores, por su parte, reiteró que que en el lugar hay restos humanos. "He encontrado más de 2.700 cuerpos, sé a que huele la muerte y cómo se acarician los huesos que se vuelven cenizas de quien un día respiró […]. Necesitamos que se analicen las cenizas. Quiero asegurarles que encontramos un crematorio clandestino", insistió.