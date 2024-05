López Obrador presume altos niveles de popularidad a cinco meses de terminar su Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió este jueves que, en la recta final de su mandato que concluye en octubre próximo y a solo un mes de las elecciones presidenciales, cuenta con altos niveles de popularidad que oscilan del 60 % al 70 %.

"Subimos puntos en plena guerra sucia", aseguró el mandatario durante su habitual conferencia de prensa al mostrar las encuestas publicadas por los diarios El Financiero y El Heraldo de México y en referencia a las campañas mediáticas de los últimos meses que han intentado vincularlo, sin pruebas, con el narcotráfico.

De acuerdo con el primer sondeo, entre enero y abril la popularidad de López Obrador aumentó del 54 % al 60 %. El segundo establece una mejor evaluación, ya que llegó hasta el 70 %.

Si eso reporta la encuesta de El Financiero, fácil anda 10 puntos arriba, mínimo 😎 #EsUnHonorEstarConObradorpic.twitter.com/kqUuZezfzA — Germán Castro 🖌 Yo de grande quiero ser textólogo (@gcastroibarra) May 2, 2024

Según el mandatario, la diferencia se debe a que la encuesta de El Financiero es telefónica y la de El Herado es presencial y se realiza en la vivienda de las personas consultadas.

"Tengo más apoyo con la gente que no tiene teléfono, que no tiene internet, con los más pobres. Aun así, los sectores de clase media también nos están respaldando", explicó.

Diferencias

Quienes se siguen oponiendo a su Gobierno, aseguró, son los sectores "aspirantes a fifi", es decir, los conservadores que quieren parecerse a las clases altas.

"No comparten nuestra manera de pensar y de ser y están en todo su derecho. En mi caso, yo no quisiera ser como ellos pero no puede haber pensamiento único, nomás es cosa de respetarnos", dijo.

Por eso, convocó a los simpatizantes de su gestión a dejar de pelar con los opositores porque ya no van a cambiar después de casi seis años.

"Hay que buscar a quienes sí podemos convencer, hay un sector que tiene una actitud muy abierta, una mentalidad fresca, son los jóvenes, son rebeldes por naturaleza", señaló.

Elección en puerta

El próximo 2 de junio se realizará la elección más grande de la historia de México, ya que, además de la definición presidencial, están en juego ocho gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

También se elegirán 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales.