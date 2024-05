El Ejército de EE.UU. lanza un perturbador video de reclutamiento para operaciones psicológicas

El Ejército de EE.UU. busca nuevos soldados para sus operaciones de guerra psicológica y, como parte de su estrategia, acaba de lanzar un inquietante video de reclutamiento.

El material audiovisual fue publicado este jueves en el canal de YouTube del 4.º Grupo de Operaciones Psicológicas, una unidad del Ejército estadounidense dentro de su Comando de Operaciones Especiales. Combina imágenes crípticas con voces en 'off' que, según la agencia Associated Press (AP), pertenecen a "figuras históricas reconocibles".

De poco más de tres minutos de duración, el videoclip busca destacar tanto la importancia como el poder de las palabras y las ideas. Habla de que detrás de cada idea hay una creencia y que detrás de cada elección hay "manos invisibles". "El arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido […] ¿Crees en el poder de las palabras y las ideas? Nosotros creemos", son algunas de las frases que aparecen.

Su título, 'Ghosts in the Machine 2' ('Fantasmas en la máquina 2', en español), hace alusión a una expresión del filósofo británico Gilbert Ryle que se refiere al dualismo entre el cuerpo y la mente. Se trata del segundo video en su tipo y se conoce dos años después de que ese mismo comando publicara 'Ghosts in the Machine'. En esa ocasión el mensaje advertía de una amenaza en aumento desde Oriente y mostraba imágenes de militares chinos y rusos desfilando.

¿Táctica efectiva?

En diálogo con AP, el mayor del Ejército que está detrás de la idea y la realización de ambos anuncios, y quien pidió que se mantuviera en secreto su identidad, confirmó que efectivamente se trata de un video de "reclutamiento". Según los reclutadores, la primera parte fue un éxito. Más del 51 % de los soldados que solicitaron entrar a la misión afirmaron que el video tuvo un nivel de influencia de medio a alto en la decisión de presentarse para el puesto.

Al respecto, el teniente coronel Steve Crowe, comandante del Batallón de Reclutamiento de Fuerzas Especiales, asegura que el contenido audiovisual de esta segunda parte puede llegar a atraer a creativos, artistas e ilustradores o expertos en tecnología. "Son planificadores. Son escritores, son grandes pensadores. Son personas con ideas", dijo.

"Creo que lo que hace 'Ghost in the Machine' es decirte qué son las operaciones psicológicas y te lo muestra, sin decírtelo con palabras. Miras el video y dices, está bien, así es cómo influiré y cambiaré el comportamiento", señala Crowe.

Crisis de reclutas

Las unidades de operaciones psicológicas tienen como objetivo persuadir al enemigo desde su mente y sus ideas, tratando de modelar su opinión. Su trabajo a menudo es invisible y poco conocido y va desde la simple entrega de folletos hasta el uso de propaganda y mensajes más sofisticados, todo en suelo extranjero, ya que es ilegal que el Ejército realice acciones de este tipo contra sus propios ciudadanos.

Actualmente, las Fuerzas Armadas de EE.UU. luchan por cumplir sus objetivos de reclutamiento, siendo las vacantes para misiones psicológicas las más difíciles de cubrir dentro de la línea de Operaciones Especiales. Se calcula que cada año los reclutadores deben llevar a unos 650 soldados en servicio activo para operaciones psicológicas. Aproximadamente la mitad de esas tropas son jóvenes que se incorporan cuando se alistan y el resto son de las filas existentes en el Ejército.

No obstante, factores como mejores salarios y más beneficios en grandes empresas, el bajo desempleo del país y el lento retorno de las restricciones por el covid-19, parecen estar dificultado la cobertura de esas vacantes. Por otro lado, el trabajo de los soldados de operaciones psicológicas, que suele ser menos visible que el de los comandos más famosos del Ejército, no siempre se comprende.

