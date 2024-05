Canciller argentina: "Son chinos, son todos iguales"

La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, volvió a convertirse este jueves en tendencia en las redes sociales tras asegurar que no puede distinguir a los orientales porque, para ella, "los chinos son todos iguales".

La canciller inició esta semana su agenda de actividades en China con la participación en el foro Argentina Business and Investment Summit en la ciudad de Shanghái, dedicado a la promoción comercial y a la atracción de inversiones.

De regreso, hizo una parada en París, donde fue entrevistada por el diario Clarín para hablar de los resultados del encuentro. En particular, se le preguntó por la estación espacial china en la ciudad de Neuquén. Mondino aseguró que Argentina formará equipos para usar periódicamente las bases porque los contratos lo permiten. Sin embargo, la canciller no sabe si hay militares chinos en ellas. "Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales", afirmó.

Las declaraciones de Mondino causaron gran repercusión en las redes sociales.

