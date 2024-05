Republicanos del Congreso arremeten contra Johnson y exigen su dimisión

Varios miembros republicanos de la Cámara de Representantes de EE.UU. pretenden destituir al presidente de este organismo parlamentario, Mike Johnson. Así, la congresista republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, ha presentado un plan para desbancar a Johnson que pretende someter a votación en la Cámara de Representantes la próxima semana.

Greene critica duramente a Johnson por haber cerrado una serie de acuerdos con los demócratas, como la financiación del Gobierno, la aprobación de la ayuda a Ucrania y la reautorización de los poderes de vigilancia sin orden judicial de Estados Unidos.

La congresista admite que es posible que su iniciativa no obtenga suficiente apoyo, pero afirma que permitirá a los votantes saber cuál es la postura de los congresistas sobre el mandato de Johnson como presidente de la Cámara.

"Si esta votación fracasa [...] y el Congreso apoya el 'unipartidismo', déjenme decirles algo, eso no es un fracaso, es una victoria para el pueblo estadounidense porque así tendrá una lista de nombres", afirmó la congresista este miércoles.

La iniciativa de Greene fue apoyada por otros republicanos conservadores, Thomas Massie y Lauren Boebert. "Todo se aprueba por abrumadora mayoría con el apoyo de los demócratas. Así que en este momento no me importa si es presidente Hakeem Jeffries [líder de la minoría demócrata] o Mike Johnson", declaró Boebert a reporteros este martes.

Los demócratas defienden a Johnson

Por su parte, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes se pronunciaron oficialmente este martes en apoyo a Johnson. "Desde el principio de este Congreso, los demócratas de la Cámara de Representantes han antepuesto las personas a la política y han encontrado un terreno común bipartidista con los republicanos tradicionales para obtener resultados reales", declaró el líder de la minoría en la Cámara de Representantes.

Los líderes demócratas dijeron sobre la resolución de Greene, que pretende dejar vacante la silla de Johnson, que "si ella invoca la moción, no saldrá adelante".

Por su parte, el propio Johnson descartó la amenaza de su dimisión. "No creo que esté demostrando serlo, no", dijo Johnson en respuesta a The Hill cuando se le preguntó si cree que Greene es una legisladora seria. Según el presidente de la Cámara, "caer en el caos, cerrar la Cámara y volver a dejar vacante la Presidencia es exactamente lo contrario de lo que tiene que ocurrir".