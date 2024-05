Matteo Salvini: "Ni un solo soldado italiano morirá en nombre de Macron"

El vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, aseguró que ningún soldado de su país morirá luchando en nombre del presidente francés, Emmanuel Macron.

El también ministro de Transporte e Infraestructura de Italia se pronunció al respecto tras las declaraciones del líder de Francia donde sostuvo que el contingente militar occidental puede ser enviado al territorio ucraniano si las Fuerzas Armadas rusas logran "romper el frente" y si Kiev formula una solicitud al respecto.

"Ni un solo soldado italiano morirá en nombre de Macron", escribió Salvini en su cuenta de X.

Durante una entrevista con The Economist, Macron dijo que no hay que descartar 'a priori' la posibilidad de envío de tropas a Ucrania, porque esta conducta significaría "no haber aprendido las lecciones de los dos últimos años". "En la cumbre de la OTAN del verano de 2022, todos descartamos la entrega de tanques, misiles de ataque profundo y aviones. Ahora todos estamos en proceso de hacerlo, por lo que sería un error descartar el resto", señaló.

No es la primera vez que el mandatario francés menciona la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania, desatando polémica en la Unión Europea. Mientras tanto, desde el Kremlin advirtieron que si Occidente envía sus fuerzas militares al país eslavo, no se podrá evitar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN.