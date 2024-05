Encuesta: Más del 40 % de estadounidenses cree probable una guerra civil en los próximos años

La posibilidad de que Estados Unidos enfrente otra guerra civil en los próximos años es un escenario probable para muchos votantes, informa una nueva encuesta de Rasmussen Reports publicada este jueves.

Los resultados revelan que el 41 % de los votantes estadounidenses cree que es probable que EE.UU. experimente una segunda guerra civil en algún momento de los próximos cinco años, incluido el 16 % que considera que tal escenario es muy probable.

Al mismo tiempo, el 49 % de los encuestados no cree probable que se produzca otra guerra civil en ese período, incluido un 20 % que afirma que no es probable en absoluto. La encuesta indica que el 10 % de los votantes no está seguro.

Los debates sobre la posibilidad de un nuevo conflicto civil en el país norteamericano han aumentado tras el estreno de la película 'Guerra civil', dirigida por Alex Garland, que lideró la taquilla estadounidense el mes pasado. En la trama de la película estalla un conflicto entre algunos estados y el Gobierno federal, que desemboca en una guerra civil y enfrentamientos armados.

Además, el 37 % de los encuestados cree que una nueva guerra civil es más probable si el actual presidente Joe Biden sigue en el cargo. Al mismo tiempo, solo el 25 % considera posible una guerra civil si gana Trump. Mientras, el 30 % de los votantes cree que quien gane las elecciones de este año no influirá mucho en la probabilidad de este tipo de conflicto.

La semana pasada, una encuesta de Gallup reveló que Joe Biden es el presidente estadounidense menos popular de los últimos 70 años.