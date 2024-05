"Es una burla, señor presidente": Boric, increpado por colegas de una periodista asesinada

El mandatario chileno recalcó que si bien se trata de un caso atroz, Francisca Sandoval no fue ultimada por el cuerpo de Carabineros.

El presidente chileno, Gabriel Boric, fue increpado este viernes por un integrante del canal comunitario Señal 3 de La Victoria ante la falta de avances para sancionar a los culpables del asesinato de la periodista Francisca Sandoval, quien perdió la vida tras ser herida por disparos el 1 de mayo de 2022 durante una protesta.

"Carabineros de Chile no actuó. El Ministerio del Interior, que es parte de la querella, no ha solicitado ninguna diligencia en la investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada. No estar hablando de libertad de expresión y libertad de prensa el día de hoy. Es una burla, señor presidente", afirmó el reclamante.

Al ser cuestionado por la ineficacia institucional, el mandatario replicó que no era "una burla", que estaba allí para "defender la libertad de prensa"; recalcó que casos como el de la reportera forman parte de lo que hay que "defender" y llamó a recordar que si bien se trató de un crimen "brutal", ella no cayó por la acción de la fuerza pública.

Funan a Boric en pleno discurso en inauguración de la conferencia mundial de la libertad de prensa. Lo emplazan por muerte de la periodista Francisca Sandoval, asesinada en una protesta del 1 de Mayo. pic.twitter.com/tf3kMtPjyK — Hernán (@hernan_sr) May 3, 2024

"Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo en una manifestación, no por Carabineros (Policía), pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia", sostuvo en medio de interrupciones, que calificó como "parte de la libertad de prensa" y "la libertad de expresión".

La polémica tuvo lugar mientras el jefe de Estado de Chile pronunciaba un discurso a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado en esta jornada en muchos países.

Interpelación

Boric agradeció al canal La Victoria, de cuya plantilla hacía parte Sandoval, así como a los canales "comunitarios, que con mucho esfuerzo, comunican muchas veces lo que los medios tradicionales no comunican" y destacó el papel de la "interpelación a la autoridad en un caso tan grave", lo que a su juicio debería tener la capacidad de "conmover y movilizar a todos".

"Es cierto algo que decía quien hoy nos interpelaba: a dos años de su asesinato, no se ha hecho justicia. Y, por lo tanto, este tipo [de hechos] debe llamarnos a la reflexión y más allá de que a veces estas manifestaciones pueden ser incómodas, yo, permítanme decirles, las entiendo. Alguna vez fui parte de ellas y me parece que la verdad es que cuando no hay justicia –y la justicia tiene que ser oportuna–, lo que se instala es la impunidad", indicó.

Para concluir, además de criticar el aplazamiento del juicio por parte de la Fiscalía, afirmó que personalmente hará todo cuanto esté a su alcance "no solo para colaborar sino para apurar la investigación", sin que ello suponga el socavamiento de la independencia del poder Judicial.

"Desde ya, le digo al Canal 3 de La Victoria que van a ser recibidos por el Ministerio del Interior; si es necesario, también por mí para poder conversar sobre esto. Ustedes saben que el Poder Judicial es autónomo, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar la justicia en este terrible caso", completó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!