Milei repudia "injurias" de un ministro español y cuestiona las "políticas socialistas" de Sánchez

El presidente de Argentina, Javier Milei, repudió este viernes los dichos de un ministro español que lo acusó de "ingerir sustancias", y cuestionó duramente a su par de ese país, Pedro Sánchez, por sus "políticas socialistas".

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente Milei repudió las "calumnias e injurias" realizadas por el titular del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En el texto, el líder ultraderechista argentino apunta directamente contra la Administración de Sánchez, a quien señala por el "escándalo de corrupción" por el que investigan a su pareja, Begoña Gómez: "El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".

"Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente a la estabilidad de su Nación y por consiguente, las relaciones con nuestro país", señala la publicación en la red social X.

El comunicado continúa con el mismo tono confrontativo, a días de la visita de Milei a España. "Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".

Los dichos del ministro Puente

El ministro español Óscar Puente había expresado fuertes críticas a Milei en el marco de la III Escuela de Gobierno organizada por el PSOE, reportó el sitio El Debate. "Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto", dijo citando como ejemplos a Milei y al expresidente estadounidense Donald Trump.

"No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de… Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias", afirmó en relación a una entrevista televisiva previa a las elecciones, aunque no especificó cuál.

El ministro agregó que, en ese momento, le pareció que era "imposible" que Milei ganara los comicios por la Presidencia de Argentina.

Javier Milei mantiene fuertes vínculos con los referentes de Vox, el partido de la ultraderecha en España. De hecho, se considera "amigo" de Santiago Abascal, líder del movimiento, a quien confirmó que durante su viaje a España, el 18 de mayo, asistirá al festival anual de Vox Europa Viva 2024.

.@Santi_ABASCAL ahí volveré a estar con Ustedes querido AMIGO...!!!VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/DStUgo9m5X — Javier Milei (@JMilei) March 29, 2024

Ya en octubre, en plena campaña electoral de Argentina, el mandatario argentino participó de un acto de Vox en Madrid, donde cuestionó "los conflictos étnicos, la agenda ecologista, el lenguaje exclusivo", y afirmó que la ideología de extrema derecha que comparten los hace "superiores" al "zurderío".

Hasta el momento, Milei no ha pedido mantener un encuentro con Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI durante su estadía en España.