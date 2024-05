¿Qué se sabe sobre el caso de corrupción que salpica al Gobierno de Petro?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este viernes la renuncia a su consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y a su secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, señalados por presuntas irregularidades y sobornos, dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira.

Durante un acto en la localidad de Palermo (Huila) el mandatario afirmó que esos funcionarios, "sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque me dirían dictador, [...] deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones de la Justicia". Asimismo, anunció la creación de una mesa técnica de coordinación con el objetivo de investigar las acusaciones.

Sneyder Pinilla, antiguo subdirector de la UNGRD, reveló que el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, habrían recibido sobornos millonarios con la finalidad de agilizar en el Congreso las reformas propuestas por Petro. En ese sentido, Pinilla señaló que Ortiz fue su intermediaria para sobornar a los altos cargos. El dinero para pagar las coimas habría sido facilitado por la contratista que vendió los carrotanques, según su versión.

Por otra parte, Idárraga ha sido acusado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, del delito de tráfico de influencias, al supuestamente buscar beneficios para algunos alcaldes. Los funcionarios negaron en sus redes sociales las acusaciones en su contra.

🔴Comunicado a la Opión Pública, en atención a la reciente información periodística. pic.twitter.com/jVWFhXp24f — Sandra Ortiz (@SandraOrtizN) May 3, 2024

Intervención de la Corte Suprema

En tanto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa ante las declaraciones de Pinilla sobre Name y Calle. El alto tribunal indagará si existe el material probatorio y evidencias para iniciar un proceso formal de investigación.

El pasado 29 de febrero denuncié publica y penalmente al ex director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por presuntos hechos de corrupción, siendo la primera vez que la Secretaria de Transparencia instaura denuncia penal contra alguien de su propio gobierno. Ante… — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) May 3, 2024

Al respecto, Name alegó que no conoce al exsubdirector y que sus versiones "no corresponden con la realidad". Por su parte, Calle ofreció su "total apoyo" a las autoridades para esclarecer "con prontitud" las acusaciones, negando su participación en las actividades.

Previamente, Petro escribió en su cuenta de X que su Gobierno no toleraría la corrupción. "Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va", enfatizó.