Come carne de caza y sus pulmones casi se colapsan

Una residente del estado norteamericano de Florida acabó hospitalizada por una infección rara y potencialmente mortal tras comer carne de venado infectada por un parásito. Su caso se detalla en The New England Journal of Medicine como parte de una serie regular sobre acertijos médicos difíciles de resolver.

Una paciente de 32 años, de la que no ha trascendido su identidad, acudió a un centro sanitario 10 días después de haber presentado tos intensa, dificultad respiratoria y fiebre, así como dolor muscular. Le recetaron antibióticos, pero pronto necesitó asistencia respiratoria. Tuvo que pasar más de una semana ingresada antes de que los médicos pudieran hacer un diagnóstico.

Al tercer día de hospitalización, una amiga suya recordó que 20 días antes de la aparición de los síntomas, la mujer había comido carne de ciervo de una cacería, pero nadie más de los que la consumieron había tenido molestias. Sin embargo, los análisis mostraron finalmente que la paciente había sido infectada por el parásito 'Toxoplasma gondii', que se supone que causó un grave y raro caso de neumonía.

La toxoplasmosis es una enfermedad que suele producirse por el consumo de carne contaminada poco hecha, frutas y verduras sin lavar o por contacto con heces de gato. Sin embargo, no suele causar neumonía, lo que hace que este caso sea especial y el primero en la historia de EE.UU., según los científicos.

"Aunque este síndrome es muy inusual, subraya la importancia de un diagnóstico exhaustivo guiado por una anamnesis detallada, cuando el tratamiento estándar es ineficaz y las pruebas convencionales no aportan respuestas" destacaron en su reporte.