Israel no detendrá la guerra en Gaza aún si Hamás libera a los rehenes

Israel no pondrá fin a la guerra contra Hamás ni siquiera en el caso de la liberación de los rehenes retenidos por el grupo militante palestino en la Franja de Gaza. Así lo afirmó este sábado el periodista israelí Suleiman Maswadeh citando una "fuente política" anónima dentro del Gobierno del país hebreo.

"Contrariamente a las publicaciones [periodísticas], Israel bajo ninguna circunstancia aceptará el fin de la guerra como parte de un acuerdo para liberar a nuestros secuestrados", indicó la persona consultada. Asimismo, adelantó que el "escalón político" decidió que las Fuerzas de Defensa de Israel "entrarán en [la ciudad gazatí de] Rafa y destruirán los batallones de Hamás que quedan allí, haya o no un respiro temporal para la liberación de nuestros rehenes".

La fuente hace referencia a una propuesta del país hebreo de un alto el fuego de 40 días y un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes, en medio de reportes sobre los preparativos del Ejército israelí para lanzar una ofensiva en Rafa, llena de refugiados gazatíes llegados de otras zonas del enclave palestino.

Asimismo, las declaraciones de la fuente coinciden con las del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a principios de esta semana. "La idea de que detendremos la guerra antes de alcanzar todos sus objetivos está fuera de toda duda. Entraremos en Rafa y eliminaremos allí a los batallones de Hamás, con o sin acuerdo, para lograr la victoria completa", afirmó en aquel momento.

Por su parte, un alto funcionario anónimo de Hamás adelantó a AFP que el grupo "no aceptará bajo ninguna circunstancia un acuerdo que no incluya explícitamente el cese de la guerra en Gaza". "No habrá acuerdo sin un cese completo de la guerra y la retirada de la ocupación de toda la Franja de Gaza", reiteró luego de que una comitiva de negociadores viajara este sábado a Egipto para dar su respuesta a la propuesta israelí.