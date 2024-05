Warren Buffett compara la inteligencia artificial con las armas nucleares

El inversor estadounidense Warren Buffett comparó la inteligencia artificial (IA) con la creación de las armas nucleares por las consecuencias que puede tener para el mundo.

El propietario de la sociedad tenedora Berkshire Hathaway Inc. hizo sus declaraciones este sábado durante la reunión anual de su conglomerado. "Dejamos salir a un genio de la botella cuando desarrollamos armas nucleares. Y ese genio ha estado haciendo cosas terribles últimamente", dijo.

"Y el poder de ese genio, ya saben, me asusta muchísimo. Y, por otro lado, no conozco ninguna manera de devolver al genio a la botella", explicó, haciendo hincapié en que con la IA ocurre "algo similar". "Tal vez desearíamos no haber visto nunca a ese genio, o puede que haga cosas maravillosas", sostuvo, agregando que, si la IA "va a cambiar el futuro de la sociedad, lo sabremos más adelante".

Capacidad dañina de la IA

Además, Buffett expresó su preocupación por la capacidad dañina de esa tecnología para ser utilizada en estafas debido a su habilidad para crear y reproducir contenido realista y engañoso. "Si estuviera interesado en invertir en estafas, sería la industria en crecimiento de todos los tiempos", señaló.

El inversor afirmó que no tiene ninguna recomendación sobre cómo debería ser manipulada la IA "porque no creo que sepamos cómo manejar lo que hicimos con el genio nuclear". "Pero sí creo, como alguien que no entiende nada sobre esto, que tiene un enorme potencial para hacer el bien y un enorme potencial para hacer daño, y simplemente no sé cómo se desarrolla eso", agregó.

"No sé nada sobre la IA", reiteró el multimillonario, "pero eso no significa que niegue su existencia o importancia ni nada por el estilo", concluyó.