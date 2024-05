Petro sobre el escándalo de corrupción: "Los cachacos que mandamos buscaron robarse la plata"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este sábado al caso de corrupción que salpica a su Gobierno sobre presuntas irregularidades y sobornos dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la compra de 40 carrotanques para La Guajira.

En una visita a ese departamento para inaugurar una planta potabilizadora en la localidad de Manaure, el mandatario denunció obstáculos impuestos por un "poder político" para resolver la crisis de agua potable en la región y exigió mejorar la gestión del recurso.

"Caídos los decretos, hay que imponer de todas maneras las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema. Los cachacos que mandamos a aquí, al parecer, no soy juez, buscaron robarse la plata", aseveró Petro.

Recurso mal distribuido

En ese sentido, explicó que esas personas buscaban "construir un sistema de capilaridad que se llevara el dinero público hacia no sabemos aún qué destinos, y, otra vez, deteniendo las posibilidades de que esta región […] tenga agua potable".

El líder colombiano aseguró que en La Guajira hay abundancia del recurso hídrico, pero advirtió que existe "un poder político distribuyendo el agua, un poder dentro de la misma comunidad que decide a quién se le entrega el agua, a quién no". "El problema de la Guajira no es que no haya agua, es cómo se distribuye el agua", enfatizó.

Por otra parte, solicitó a los militares que se encuentran en la región que prioricen el cuidado del recurso. "Le pido aquí a los mandos de las Fuerzas Militares que la prioridad, en este departamento, sea cuidar el agua", expresó.

Nuevas revelaciones

Sneyder Pinilla, antiguo subdirector de la UNGRD, reveló previamente que el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, habrían recibido sobornos millonarios con la finalidad de agilizar en el Congreso las reformas propuestas por Petro. El dinero para pagar las coimas habría sido facilitado por la contratista que vendió los carrotanques, según su versión.

En nuevas revelaciones, el exfuncionario afirmó que son 15 los congresistas implicados en el caso, así como otros miembros del Gabinete del presidente, y le pidió al exdirector de la UNGRD Olmedo López que rompa el silencio. "Hay ministros involucrados en el tema y hay congresistas también involucrados. Quien puede terminar de dar esta información es el testigo más clave, el mismo doctor Olmedo", sostuvo.

Pinilla aseveró que su entonces jefe, Olmedo López, le dio aviso para proceder con los supuestos sobornos.