Japón reacciona después de que Biden tildara al país de xenófobo

El Gobierno japonés presentó oficialmente una protesta ante la Casa Blanca por las manifestaciones de Joe Biden, que afirmó que Japón, al igual que China, India y Rusia, es un país xenófobo, informó este sábado la agencia Jiji citando a la embajada japonesa en Washington.

"Es lamentable que sus comentarios no se basaran en una comprensión precisa de las políticas de Japón", indicaron los miembros de la misión diplomática nipona, quienes agregaron que Tokio explicó a la parte estadounidense una vez más su postura y sus políticas.

La embajada japonesa no reveló el canal que utilizó para presentar la protesta ni cuál fue la reacción del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con AFP, los recientes calificativos de Biden, pronunciados en un evento para recaudar fondos para su campaña presidencial, se producen menos de un mes después de que el mandatario estadounidense ofreciera una lujosa cena de Estado para su homólogo japonés, Fumio Kishida, en un gesto de diplomacia de alto nivel.

Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, explicó el jueves que Biden intentaba enviar un mensaje más amplio de que "Estados Unidos es una nación de inmigrantes" y que esta condición forma parte del "ADN" de su país. "Somos mejores por eso. Somos más fuertes por eso. No vamos a alejarnos de ello. Y ese es el punto más amplio que él planteó", apuntó.

Cifras de Statista correspondientes a 2022 indican que aproximadamente 3,1 millones de residentes de nacionalidad extranjera estaban entonces registrados en Japón, lo que representa alrededor del 3 % de la población del país asiático.

Rusia e India responden a los comentarios de Biden

El ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, rechazó los comentarios de Joe Biden, aclarando que India no es una nación xenófoba. "Yo diría que en realidad no solo no somos xenófobos, sino que somos la sociedad más abierta, más pluralista y, en muchos sentidos, la sociedad más comprensiva del mundo", expresó Jaishankar.

Por otro lado, el vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, también se manifestó tras las palabras del jefe de la Casa Blanca, argumentando que estas "reflejan exactamente la realidad opuesta". "¿Es Rusia la que a veces impone restricciones completamente mafiosas contra algunas empresas, guiándose únicamente por criterios de nacionalidad? […] ¿Es Rusia la que persigue a personas de una nacionalidad específica, de una ciudadanía específica en todo el mundo?", enfatizó Peskov.