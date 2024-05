Netanyahu: "Si Israel tiene que estar solo, lo estará y continuará luchando"

Israel no detendrá los combates en la Franja de Gaza hasta que derrote al grupo palestino Hamás, sin importar cuánta presión internacional se ejerza para detener la guerra. Así lo afirmó este domingo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una ceremonia por el Día del Recuerdo del Holocausto.

En respuesta a los reportes de que la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) podría emitir una orden de arresto en contra de los líderes del país hebreo, incluido él mismo, el mandatario afirmó que tales acciones "socavan" el "derecho más básico" de los israelíes a defenderse, colocando "una grave mancha en el mero concepto de justicia internacional".

"Desde aquí en Jerusalén, estoy enviando un mensaje muy claro: no nos encadenarán las manos e, incluso si Israel tiene que estar solo, lo estará y continuará luchando contra nuestros enemigos hasta la victoria", declaró Netanyahu, citado por The Times of Israel.

"Les digo a los líderes mundiales que ninguna presión, ninguna decisión de un foro internacional impedirá que Israel se defienda […] Si Israel se ve obligado a permanecer solo, lo hará", enfatizó. "Derrotaremos a nuestros enemigos genocidas", exclamó el mandatario.

Acusaciones de genocidio

Por otra parte, Netanyahu atacó a aquellos que acusan a su Gobierno de genocida por sus acciones militares en la Franja de Gaza. "¿Se habla de genocidio? Estamos haciendo todo lo posible para evitar dañar a los civiles, estamos tomando medidas que ningún Ejército en la historia ha tomado", alegó.

Asimismo, denunció que los estudiantes judíos sufren amenazas y ataques de odio en las universidades estadounidenses, en el marco de la ola de protestas propalestinas estudiantiles. "Esto recuerda lo que sucedió en Alemania en la década de 1930, solo que esta vez sucederá en los Estados Unidos de 2024", destacó.