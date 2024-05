¿Qué se sabe de los 4 cuerpos encontrados en el lugar de la desaparición de 3 extranjeros en México?

La Fiscalía del estado mexicano de Baja California arrojó luz sobre los cuatro cuerpos encontrados en la zona de Santo Tomás, en el municipio de Ensenada, tres de los cuales pertenecerían a los tres surfistas (dos australianos y un estadounidense) desaparecidos el 27 de abril.

¿Dónde fueron hallados los cuerpos?

En rueda de prensa este domingo, la fiscal Elena Andrade Ramírez comunicó que los cuatro cadáveres fueron hallados en un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad en una "zona de difícil acceso".

Andrade señaló que aún no se sabe con certeza si los tres primeros cuerpos encontrados, todos con herida de bala, corresponden a los hermanos Jake y Callum Robinson, de 32 y 33 años, y a Jack Carter Rhoad, también de 33 años, y agregó que se espera que sus familias lleguen a México para identificarlos.

🇲🇽 TRES SURFISTAS FUERON ASESINADOS Y ARROJADOS A UN POZO DE 15 METROS DE PROFUNDIDAD. Desde el 28 de Abril pasado dos turistas de origen Australiano y uno Estado Unidense estaban desaparecidos en la Ensenada, Baja California.Según las Autoridades estos fueron ejecutados y… pic.twitter.com/da6JktaYRK — Portal News 🌎 (@inforportalnews) May 4, 2024

¿Y el cuarto cuerpo?

En cuanto al cuarto cuerpo, aún no ha podido ser identificado y su muerte no estaría relacionada con la de los surfistas, ya que es anterior. No obstante, la fiscal no descarta que las personas que se deshicieron de los cadáveres de los surfistas y del cuarto desconocido sean las mismas.

¿Qué más encontraron?

Andrade dijo que se localizaron pertenencias de los turistas desaparecidos, como una tienda de campaña quemada, junto a elementos relacionados con el crimen, entre ellos casquillos de arma de fuego y manchas de sangre. El hallazgo de estas evidencias "hizo sospechar que posiblemente habían sido agredidos con violencia", indicó la fiscal. Al mismo tiempo, en otro punto bastante alejado del lugar se halló el vehículo de los surfistas, una camioneta blanca Chevrolet Colorado, también quemada.

¿Quiénes son los presuntos responsables?

Tras las primeras investigaciones la Fiscalía detuvo a tres sospechosos de participar en el asesinato de los extranjeros. Se trata de un hombre y una mujer arrestados por presunta relación con el acto violento y por posesión de metanfetaminas. Un tercer sospechoso, Jesús Gerardo 'N', conocido como 'El Kekas', fue detenido por el delito de desaparición forzada.

Versión preliminar de lo sucedido

Asimismo, la fiscal compartió una de las versiones de lo sucedido, que ahora está siendo considerada por los investigadores. Según esa hipótesis, es posible que un grupo de personas en un coche blanco del mismo modelo que el de los surfistas, pero más viejo, decidiera robar el coche a los extranjeros para desmontarlo por piezas. Lo más probable es que las víctimas opusieran resistencia, tras lo cual los asaltantes los mataron a tiros.

"Al ver que se les salía de control lo que originalmente fue un robo, tratan de deshacerse de los cadáveres arrojándolos a este pozo", sostuvo Ramírez, que indicó que el motivo del ataque no habría sido agredir a unos turistas, sino "robar un vehículo".