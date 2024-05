La presidenta de Madrid critica al Gobierno español por "insultar y no respetar" a Javier Milei

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este lunes al Gobierno de España por ser "capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas", en referencia a la insinuación que hizo el ministro de Transporte español, Óscar Puente, de que el mandatario de Argentina, Javier Milei, ingería "sustancias".

"Ahora le toca al pueblo de Argentina", sostuvo Díaz Ayuso durante su intervención en un desayuno informativo, en el que refirió que durante las últimas elecciones generales muchos argentinos advirtieron "de la deriva peronista que estaba tomando España", según recoge Europa Press.

Un venerable diario de 120 años elevando a categoría de titular las pintadas de lavabo de una repetidora. https://t.co/oA0nQwQxtg — Pedro Vallín (@pvallin) May 5, 2024

Estas declaraciones llegan después de la polémica en la que ha estado envuelta la presidenta madrileña en los últimos meses, tras haber llamado "hijo de puta" al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, desde las gradas del Congreso de los Diputados.

Díaz Ayuso no pidió disculpas por sus palabras y, por el contrario, continuó haciendo chascarrillos sobre el suceso bajo el eufemismo de "me gusta la fruta". El domingo volvió a repetirlo en declaraciones a un diario de tirada nacional: "A mí la fruta me gusta muchísimo. Me gusta cada día más".