Alberto Fernández critica a Milei y Bullrich por su disputa con el Gobierno de España

A la disputa entre los Gobiernos de Argentina y España se sumó el expresidente Alberto Fernández, quien criticó a su sucesor, Javier Milei, y también protagonizó un cruce de acusaciones con la actual ministra de Seguridad de su país, Patricia Bullrich. El roce diplomático comenzó cuando el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, acusó en un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al líder ultraderechista de "ingerir sustancias".

El primer mensaje de Fernández fue publicado el 4 de mayo en su cuenta de la red social X y en él expresó: "Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del Gobierno español".

Luego, defendió al presidente del Gobierno de España al asegurar que "nada justifica" que el Gobierno argentino "se sume a una campaña vergonzosa de difamación en perjuicio de Pedro Sánchez y su familia, lanzada por la derecha española que contó con la colaboración de ciertos medios de comunicación y la complicidad de la justicia de aquel país". De esa manera, se refirió a la denuncia contra la esposa del mandatario europeo, Begoña Gómez, por supuesta corrupción.

"Puede haberse molestado el presidente argentino, pero permítame recordarle que no tiene razón para ofenderse tanto. Al fin y al cabo, como bien dijo un poeta español, 'nunca es triste la verdad… lo que no tiene es remedio'", siguió, en referencia a los versos de Antonio Machado.

En Argentina existe la mayor comunidad de españoles inmigrantes del mundo. Lamento profundamente la reacción del Gobierno argentino ante un comentario de un ministro del gobierno español. Nada justifica que en su queja el gobierno argentino se sume a una campaña vergonzosa de… pic.twitter.com/CUfSsxtN5K — Alberto Fernández (@alferdez) May 5, 2024

De esta manera, Fernández opinó sobre el mensaje compartido en redes sociales por la cuenta de la Oficina del Presidente argentino, que afirmaba que "el Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".

Además, lo acusó de haber puesto "en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España". "Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte", continuó.

La polémica se inició cuando el ministro Puente se refirió a Milei: "No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de… Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias".

Nuevo cruce con Bullrich

El comentario de Fernández le valió una nueva discusión, esta vez con la ministra Bullrich, quien aseguró que "el no presidente, Alberto Fernández, después de dejar tierra arrasada, defiende al ministro insultador español”. “Eligió la mejor frase para describirse: su verdad, la del peor presidente de la historia, no tiene remedio. ¡No la ve y nunca la vio!", expresó.

La respuesta no tardó en llegar: "Ay, ministra Bullrich ¡ha defendido cada cosa! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden". Con el mensaje compartió la imagen de un posteo realizado en 2017 en el que expresó: "¡No te insulto! Te describo".

Ay, ministra @PatoBullrich… ha defendido cada cosa!! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden. pic.twitter.com/w847l6lwW1 — Alberto Fernández (@alferdez) May 5, 2024

Poco después, Bullrich contraatacó y definió al expresidente como "extítere de Cristina", en alusión a la Fernández de Kirchner. "Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse?", sostuvo. "En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia", continuó y llamó a Fernández "patético".

El cruce de acusaciones no acabó ahí, ya que poco después Fernández replicó: "Ay, Patricia, como decía [Juan Domingo] Perón, 'no es que sean traidores, es que tienen sucesivas lealtades'... no te piden tanto".

A esa publicación adjuntó fotos del historial político de Bullrich, en las que se la ve junto a distintos dirigentes, además de Milei, como los expresidentes Mauricio Macri (2015-2019), Fernando de la Rúa (1999-2001), de los que fue ministra. Otra de las imágenes corresponde a la época en la que Bullrich militaba en el peronismo porteño y una en la que aparece junto a Néstor Kirchner, cuando el difunto expresidente gobernaba la provincia de Santa Cruz.