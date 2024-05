¿Reconciliación con Cristina Kirchner?: Alberto Fernández analiza el futuro del peronismo

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que está dispuesto a reconciliarse con su exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien mantuvo un duro y largo enfrentamiento que debilitó al gobierno que encabezaron, lo que influyó en la llegada del ultraderechista Javier Milei al poder.

"Siempre digo que yo no participé en esa pelea", afirmó Fernández en una entrevista con el portal Cenital en la que fue cuestionado por el deterioro del vínculo que hubo con la exmandataria.

Según Alberto Fernández, el conflicto se basó en personas de su propio partido que lo criticaban, incluida Fernández de Kirchner, y a quienes él prefería no responder públicamente.

"Como consecuencia de mi no respuesta se construyó la idea de que no tomaba decisiones, de que era un timorato, pero simplemnte no quería profundizar esa guerra porque no le servía a nadie", explicó.

Los dirigentes no se hablaron durante más de la mitad del mandato que encabezaron, ya que Fernández de Kirchner cuestionó de manera reiterada al entonces jefe de Estado a través de cartas y discursos públicos.

Ferández reveló que la última vez que vio a la exvicepresidenta fue el 10 de diciembre, durante la ceremonia de asunción de Milei y apenas se saludaron.

"En el peronismo nos debemos un debate sobre adónde queremos ir". @alferdez en @cenitalcompic.twitter.com/SWdJBCzvu0 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 6, 2024

Peronismo

Sin embargo, aclaró que no tiene ningún problema en buscarla para tomar un café, charlar con ella y analizar el presente y el futuro del Partido Justicialista (peronista) que en 1946 fundó el tres veces presidente Juan Domingo Perón, y que tiene el desafío de encabezar la oposición a Milei.

"En el peronismo nos debemos un debate claro no sobre lo que pasó, sino a dónde queremos ir. No tiene mucho sentido remover el pasado", dijo.

Como parte del forzoso recambio generacional que debe haber en el peronismo, Fernández destacó el papel del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Forma parte de algo nuevo, aunque no es lo único. Axel, por encima de cualquier diferencia, objetivamente ha sido un buen gobernador, me parece un dirigente honesto. Claramente tiene proyección. Después está la segunda parte: que tenga la vocación de pararse a liderar un proceso, de ganar autonomía respecto de Cristina", señaló.

Kicillof es el político más importante que le resta al kirchnerismo, uno de los tantos grupos políticos que convive al interior del peronismo, pero en los últimos meses ha sostenido una pelea con el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta, lo que devela los reacomodos partidarios después de la derrota sufrida el año pasado.

En ese sentido, Fernández celebró que algunos dirigentes reconozcan ahora que las críticas públicas de la expresidenta hacia su figura y sus decisiones de gobierno abonaron a la derrota.

"La discusión que tengamos que tener, tengámosla, pero no con cámaras adelante. No nos dañemos a nosotros. ¿Qué sentido tiene dañar a Cristina, más que el ego de decir que uno la lastimó? No entiendo la política así", dijo al asegurar que no sucumbirá a la tentación de pelearse públicamente ni con ella ni con el resto de sus compañeros de partido.