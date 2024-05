Milei admite que las Malvinas están en manos británicas y reitera su admiración por Thatcher

El presidente argentino aclaró que su país no va a renunciar a la disputa por el archipiélago, pero es un proceso que tomará tiempo.

La cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas fue uno de los temas que trató el presidente Javier Milei durante una entrevista con la cadena BBC, en la que afirmó que la negociación en torno al archipiélago "podría tardar años". Además, aseguró que su país no "busca el conflicto" con el Reino Unido y volvió a elogiar a la ex primera ministra Margaret Thatcher.

Respecto a la disputa por la soberanía dijo que debe darse en el "marco de la paz", por lo que es necesario plantear "una discusión adulta entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia". "Obviamente que no es una solución instantánea, sino que es una solución que va a demandar tiempo", explicó.

Pese a la constante negativa británica a iniciar una discusión, Milei aseguró que no van a "resignar" la soberanía, pero tampoco van a "tener una situación de conflicto con el Reino Unido". Por lo tanto, reiteró que se trata de una "negociación de largo plazo" que se "puede establecer de la misma manera que pasó con China y Hong Kong".

Además, Milei fue consultado sobre la visita que el canciller británico, David Cameron, realizó a las islas en febrero y si entendía ese viaje como una provocación. El presidente contestó que no lo veía de esa manera: "Ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo tomo como una provocación. De hecho, tengo un diálogo de muy alta calidad con David Cameron".

Admiración por Margaret Thatcher

Otro de los temas de los que habló el mandatario argentino durante la entrevista fue su admiración por la ex primiera ministra británica Margaret Thatcher, quien estaba en el cargo cuando se produjo la guerra de Malvinas en 1982. "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo", comentó.

"Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?", aseguró.

Esta posición ya había generado polémica durante la campaña previa a las elecciones que le dieron el triunfo a Milei. En uno de los debates presidenciales el actual mandatario expresó: "En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher lo fue". Luego, comentó: "Nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas. Victoria (Villarruel, su vicepresidenta) es hija de un héroe de Malvinas y vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que las islas vuelvan a ser argentinas. Basta de ese nacionalismo barato".