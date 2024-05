Drake niega las acusaciones de delitos sexuales contra menores realizadas por Kendrick Lamar

El rapero canadiense Drake negó este lunes las acusaciones de su colega estadounidense Kendrick Lamar de que tiene relaciones sexuales con menores y que oculta a un niño, en una serie de pistas musicales.

En su nueva canción, 'The Heart Part 6' ('El corazón parte 6'), el artista dice: "Nunca he estado con nadie menor de edad". "Me siento disgustado, soy demasiado respetado. Si estuviera follando con chicas jóvenes, prometo que habría sido arrestado. Soy demasiado famoso para esta mierda que acabas de sugerir", continúa.

Así, el cantante respondió a las acusaciones de cometer delitos sexuales, formuladas por Lamar. En la canción 'Not Like Us' ('No como nosotros'), publicada el domingo, el artista canta la frase: "Oye, Drake, he oído que te gustan jóvenes. ¿'Lover Boy' certificado? Pedófilos certificados".

Además, en 'Meet the Grahams' ('Conozcan a los Grahams'), dirigido a algunos miembros de la familia de Drake, Lamar rapea: "Tenemos que criar a nuestras hijas sabiendo que hay depredadores como él al acecho. [...] Estoy buscando disparar a cualquier pervertido que viva, mantener a la familia a salvo".

En la misma canción, Lamar dirige unas líneas a una chica anónima, describiendo a Drake como "narcisista, misógino" que "intenta destruir familias en lugar de cuidar de la suya". "Debería enseñarte horarios o viendo [la película animada] 'Frozen' contigo, o en tu cumpleaños número 11 cantando poemas contigo. No es tu culpa que esté escondiendo a otro niño", agrega.

Asimismo, Drake afirmó que él y su equipo le dieron a Lamar información falsa sobre una supuesta hija secreta de 11 años, que Lamar no comprobó. "Pensamos en dar un nombre falso o un destino. Pero tienes tanta sed que no te preocupas por la investigación", canta. En el mismo contexto, Drake declaró el sábado: "Si tú o alguien puede encontrar pruebas de que tengo una hija de 11 años, dejaré de rapear e iré a trabajar para ti".