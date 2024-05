"No merece nuestra admiración": Gobernador argentino rechaza los elogios de Milei a Thatcher

El presidente de Argentina afirmó que por haber perdido la guerra de Malvinas no podía dejar de reconocer que quienes "estaban enfrente eran personas que hacen bien su trabajo".

El gobernador de la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, manifestó su repudio a las expresiones de admiración del presidente Javier Milei a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien gobernaba el Reino Unido durante la guerra de Malvinas, recogieron medios locales.

"Lamento las declaraciones del presidente, porque no se corresponden con lo que nos pide la Constitución Nacional, ni con el sentir de nuestro pueblo", escribió Melella en su cuenta de la red social X, en la que agregó: "Tenemos en claro que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Los británicos son ocupantes ilegítimos y no tienen que estar más en nuestra tierra".

Margaret Thatcher no merece nuestra admiración. Ordenó el hundimiento del General Belgrano fuera del área de exclusión. Es la responsable de ese crimen de guerra. — Gustavo Melella (@gustavomelella) May 7, 2024

Por último, expresó: "Margaret Thatcher no merece nuestra admiración. Ordenó el hundimiento del [crucero] General Belgrano fuera del área de exclusión. Es la responsable de ese crimen de guerra".

El crucero General Belgrano de la Armada Argentina transportaba a 1.093 personas, de las cuales 323 murieron tras el ataque, cometido el 2 de mayo de 1982 desde el submarino británico HMS Conqueror. La orden para su hundimiento fue dada personalmente por Thatcher.

Esto opinaba Thatcher del hundimiento del Belgrano. No se arrepintió de haber ordenado atacar un barco fuera de la zona de exclusión (el área delimitada para el conflicto) y que causó la muerte de 323 argentinos.Queremos un presidente que reinvidique a una criminal de guerra? pic.twitter.com/rQ09cC2Deb — tomi (@tomistropp) November 13, 2023

Las críticas del gobernador Melella responden a las palabras de Milei, quien durante una reciente entrevista con la cadena BBC admitió que el archipiélago "hoy está en manos del Reino Unido" y reiteró su admiración hacia la 'expremier' británica.

"Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente eran personas que hacen bien su trabajo", dijo y agregó: "Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?".

En el mismo sentido, durante los debates previos a las elecciones del año pasado, el actual mandatario había asegurado: "En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher lo fue".

Por estas palabras, la senadora Cristina López, de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto de comunicación para rechazar estas declaraciones y consideró que Milei es un "traidor a la patria".