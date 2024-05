El ministro español que criticó a Milei dice que no fue consciente de la repercusión de sus palabras

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, dijo este martes que si hubiera tenido la "mínima noción" de la repercusión de sus palabras sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien atribuyó el consumo de sustancias, no las habría dicho.

"Dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije y en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción -y ese es quizá mi gran error- que hubiera tenido la difusión y repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije", aseguró en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Oscar Puente deja claro que si llega a saber que lo de Milei iba a tener tanta repercusión no lo hubiera dicho.Pero así nos ha quedado claro a quien defiende el Pp de Feijóo y Ayuso.Dale al play comparte!!!Que rule!!! pic.twitter.com/FzwIKOJXbn — Fran Guerrero (@Fran_Guerrero82) May 7, 2024

Puente consideró que "se ha sobreactuado muchísimo" con este tema y que ha habido "una preocupación tremenda por las relaciones entre España y Argentina".

"Estoy seguro de que más allá de las vicisitudes que atraviesan las relaciones entre los Gobiernos, que serán a veces mejores y otras peores, van a seguir siendo unas relaciones buenas, positivas y de cooperación. Seguiremos avanzando porque a los dos países nos interesa y nos conviene tener unas buenas relaciones".

Los polémicos comentarios

Puente criticó la semana pasada a Milei durante una conferencia. "Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto", dijo citando a Milei y al expresidente estadounidense Donald Trump.

"No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias", afirmó en relación a una entrevista televisiva previa a las elecciones.

La Oficina del Presidente Milei repudió las "calumnias e injurias" realizadas por Puente. Este martes, el titular español dio por zanjado el tema y mencionó el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de este país y el propio Gobierno argentino que dieron por superado lo ocurrido.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!