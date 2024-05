Tiroteo en la mansión de Drake deja un guardia de seguridad herido de gravedad

Un guardia de seguridad de la mansión del rapero canadiense Drake resultó gravemente herido en un tiroteo ocurrido la madrugada del martes frente a la residencia del músico, ubicada en la ciudad de Toronto, informó la Policía local.

El guardia de seguridad de Drake figura como víctima del tiroteo. La policía describe el evento como un paso en auto y dijo que el guardia de seguridad fue encontrado inconsciente con una herida de bala en la parte superior del pecho. + pic.twitter.com/COUsjBzqOq — Alejandro PogU (@AlejandroPogU) May 7, 2024

La víctima, que fue trasladada de urgencia con heridas de bala a un hospital local, se encuentra grave. Las autoridades informaron a la prensa que los investigadores aún tienen poca información sobre lo ocurrido y estudian en estos momentos las grabaciones de vigilancia de la mansión en busca de pistas.

Drake viene enfrentándose públicamente con su colega estadounidense Kendrick Lamar, con quien se cruza acusaciones cada vez más provocadoras. La canción más reciente de Lamar, 'Not Like Us', muestra una imagen por satélite de la mansión de Drake donde ocurrió el tiroteo. La Policía aseguró que estaba al tanto de la tensión entre los dos artistas, pero no vinculó la polémica al incidente.