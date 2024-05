"Vamos a seguir juntos": López Obrador desmiente que se vaya a divorciar

Los lazos matrimoniales que unen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller son inquebrantables y no se plantea ningún divorcio, aseguró el mandatario, desmintiendo así los rumores que aparecieron en las redes sociales sobre la supuesta separación de la pareja.

"Es falso que ya me voy a divorciar de Beatriz. No, no, vamos a seguir juntos. Pero le pusieron Rubén Aguilar, y no. Me llamó la atención, dije: 'es falso', y qué bueno que lo comprobamos", dijo el jefe de Estado mexicano durante su conferencia de prensa matutina del martes.

AMLO habla sobre el rumor de su divorcio con Beatriz Gutiérrez Müller“Vamos a seguir juntos. Es falso”, respondió el @lopezobrador_ sobre la información que circuló en redes. “Ella va a continuar su trabajo, yo a lo que me corresponde y, entre los dos, a cuidar a Jesús”. pic.twitter.com/jwR53Ig2ff — LA OCTAVA (@laoctavadigital) May 7, 2024

Las aclaraciones de López Obrador acerca de su actual situación con su pareja se debieron a un tuit del pasado viernes atribuido a Rubén Aguilar, exvocero del exmandatario mexicano Vicente Fox Quesada. "Personas cercanas a López Obrador me dicen que ya se separó de su esposa, que se hará público cuando termine su mandato", decía la publicación.

Los verdaderos planes a futuro de López Obrador, sin embargo, son todo lo contrario, y van de la mano con Beatriz Gutiérrez Müller. "Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora, y va a seguir, y pues yo voy, también, a lo que me corresponde. Y entre los dos a cuidar a Jesús, que acaba de cumplir 17 años", resumió el presidente.

Después de terminar su mandato, planea dedicarse a la investigación "sobre la forma de vida y de pensar de los habitantes del México prehispánico" y a rutinas básicas, como "caminar, sembrar, ver los árboles, apreciar los pájaros, disfrutar del calor y de la lluvia, de la luna, del silencio" y de su familia.