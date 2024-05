"Van a correr": increpan a una periodista de TV durante una marcha contra el Gobierno de Milei

Una periodista del canal de televisión Todo Noticias (TN) de Argentina fue increpada por una mujer mientras cubría la situación generada por los cortes de calle durante una manifestación contra el Gobierno de Javier Milei. "Van a correr", le dijo, antes de acusarla de "cipayo" y "vendepatria".

El incidente, que involucró a la movilera Paula Bernini, ocurrió en cercanías de la Quinta Presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, hacia donde se habían movilizado organizaciones sociales y políticas.

GRITOS, INSULTOS E INTOLERANCIA | Una mujer agredió a Paula Bernini durante un móvil de TN: "Van a correr ustedes" pic.twitter.com/ikY8Sn4bSy — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 7, 2024

Durante la cobertura en vivo, una mujer se acercó y la atacó: "Forros de mierda". "Vos, TN, también. Todo esto fueron ustedes, fueron votados, ustedes fueron bancados", agregó. De inmediato, acusó a la reportera de ser "una mercenaria de [Héctor] Magnetto", en referencia al director ejecutivo del Grupo Clarín, al cual pertenece TN.

"Milei no sabe el precio de una leche común que toma la gente. Ustedes son responsables de este Gobierno. Mentirosos, mercenarios. Van a correr", concluyó.

Luego de esta situación, Bernini comentó sus impresiones sobre lo sucedido. "No está bueno que te insulten, que te hablen a centímetros de la cara o que te vayan empujando", afirmó, añadiendo que no quería darle al incidente "mayor trascendencia de la que ya tuvo". "Nosotros, los periodistas, no somos responsables de ninguna situación social, política, económica", señaló.