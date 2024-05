Gobierno de Colombia hará los "esfuerzos necesarios" para que el ELN deje el secuestro

La delegación del Gobierno de Colombia en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que hará "los esfuerzos necesarios" para que la guerrilla retome el compromiso de abandonar la práctica del secuestro con fines económicos.

En un comunicado publicado este miércoles, la parte negociadora del Gobierno ratificó que las conversaciones continúan pese a la crisis generada por el anuncio del Comando Central del grupo armado de terminar con la suspensión de los secuestros.

"Anunciamos que continuamos los preparativos para la reunión en Caracas entre el 20 y 25 de mayo de 2024, en la que se hará el cierre y la firma al cumplimiento del primer punto de la Agenda de Diálogos contenida en el Acuerdo de México", dice el escrito.

8 de mayo de 2024COMUNICADO DE PRENSA_____________________________El Consejero Comisionado para la Paz y la Delegación del Gobierno Nacional enlos diálogos con el ELN, nos permitimos informar a la opinión pública: pic.twitter.com/NPI2ZfRI6m — Delegación de Paz del Gobierno de Colombia (@DelegacionGob) May 8, 2024

Rupturas en el ELN

En el texto también se informa que el Ejecutivo ha tomado nota de la declaración del jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, quien manifestó que la organización armada se separa del Frente Comuneros Sur, liderado por Gabriel Yepes, alias 'HH', que tiene incidencia en el departamento de Nariño.

Asimismo, se hace referencia a la determinación del mencionado frente de romper con el Comando Central y la dirección del ELN, que fue anunciada a través de un video en las redes.

El Frente Comuneros del Sur del ELN hizo oficial su decisión de ruptura con el Comando Central de esa guerrilla. pic.twitter.com/YcO31QngR7 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) May 8, 2024

Tras estas determinaciones, el Gobierno anunció que le dará el "tratamiento" al Frente Comuneros Sur de "organización distinta e independiente de la organización nacional, con la cual sostiene negociaciones políticas en la Mesa Nacional".

Este último punto había generado controversia entre las partes, debido a que la delegación del ELN no estaba de acuerdo con los acercamientos regionales que venía adelantando el Ejecutivo con algunos grupos y el citado frente, al que considera "infiltrado" por la inteligencia militar del Estado.

"El secuestro no lleva sino al traqueteo"

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció la víspera sobre el anunció del grupo armado y manifestó que "el secuestro no lleva sino al traqueteo [narcotráfico]". Afirmó que para construir una "nueva sociedad", se debe "sacar al ser humano del mercado". "No puede ser materia mercantil. Y un secuestro no es más, sino la transacción mercantil del ser humano", agregó.