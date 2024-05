Gobierno de Milei anuncia que descontará el día a empleados estatales que hagan paro

El vocero presidencial aseveró que esta nueva protesta antigubernamental prevista para el 9 de mayo "no tiene una justificación aparente".

El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que les descontará el día a los trabajadores estatales que se sumen al paro general de este jueves en Argentina, el cual a su juicio es injustificado.

"Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra", advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Este 9 de mayo la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) prepara un paro general de 24 horas en protesta a las políticas de Milei. "Los derechos se defienden, la patria no se vende", sostiene la organización.

"Un paro que no tiene una justificación aparente", expresó Adorni, quien dio cifras de las consecuencias de la medida para la ciudadanía. "La decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente", precisó.

No obstante, diversos gremios se han adherido a la manifestación. Este miércoles, por ejemplo, se sumó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas en rechazo también a la Ley Bases, promovida por Milei y discutida en el Senado.