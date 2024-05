Periodista reclama a López Obrador por supuesta censura a reporteros en las mañaneras

Este miércoles, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió un reclamo de una periodista, que denunció una supuesta censura hacia los comunicadores por preguntar en las "mañaneras".

La periodista Stephanie Palacios dijo que estarían sancionando a reporteros que han hecho preguntas en la conferencia de prensa y "no es justo".

Al respecto, consultó al mandatario quién estaría detrás de ello. "No, nadie", contestó López Obrador.

#EnLaMañanera | Stephanie Palacios, actual reportera de la agencia de noticias @SputnikMundo, denunció sanciones contra periodistas que realizan preguntas en la conferencia matutina por parte del equipo del presidente @LopezObrador_: “la vez pasada me sancionaron un mes”, acusó. pic.twitter.com/uMBFie26HG — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 8, 2024

"Está una lista en donde ayer que le preguntamos varios periodistas que están aquí. Se molestaron y nos pusieron hasta fin de mes porque le preguntamos. Usted ha dicho siempre que esto es un ejercicio democrático, nosotros como periodistas le preguntamos cuando están platicando. Entonces, si por esto que estoy haciendo me van a correr de una conferencia entonces por favor le pediría que mejor me retiro", expresó Palacios.

Contó, además, que antes, a ella la sancionaron durante un mes y no acudió a la mañanera en ese lapso. "Se lo dije a mi agencia internacional", acotó.

También dijo que les hablaron por teléfono a los periodistas y les indicaron que no pueden preguntar cuando el mandatario esté comentando un tema. "No podemos decir nada", agregó.

Palacios incluso acusó que algunos de los asistentes a la conferencia de prensa ni siquiera son periodistas y alguien la confrontó: "Todos somos periodistas".

"No somos autoritarios"

"No, nosotros no somos iguales, nosotros no somos autoritarios", manifestó López Obrador, al tiempo que señaló que "no hay ninguna limitación".

El mandatario añadió que "todos tienen derecho a preguntar", porque en su administración no tienen "nada que ocultar" y hasta les ayudan, con las preguntas "para aclarar cosas".

"A lo mejor hay un malentendido, pero yo te digo, no hay ningún problema, aquí son libres, pueden preguntar lo que sea, ya no es el tiempo de antes; bueno, antes los presidentes ni siquiera daban conferencia de prensa o una cuantas y les daban hasta las preguntas", expresó.

