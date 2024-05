Tribunal condena a una dirigente política alemana que advirtió sobre violaciones en grupo

Un tribunal de la Baja Sajonia condenó a Marie-Thérèse Kaiser, miembro del partido Alternativa para Alemania (AfD), por incitación al odio, luego de que la dirigente política difundiera estadísticas que indican un riesgo desproporcionadamente elevado de ser víctima de una violación colectiva por parte de inmigrantes afganos.

Kaiser, que lidera la filial del partido derechista en Rotenburg, publicó en 2021 un post en Facebook en el que criticaba al alcalde de Hamburgo por ofrecer asilo a 200 afganos que habían trabajado con las tropas alemanas en Afganistán. Kaiser describió a los afganos como "masas culturalmente ajenas" y puso en su escrito un enlace con un artículo que incluía estadísticas, según las cuales los afganos establecidos en Alemania tienen más probabilidades de cometer violaciones en grupo que los alemanes nativos.

Un tribunal regional de la ciudad de Verden dictaminó el lunes que la publicacón constituía una "incitación al odio" contra trabajadores afganos.

En virtud de la sentencia, que ratifica otra dictada el año pasado por un tribunal de Rotenberg, Kaiser deberá pagar 100 multas diarias de 60 euros, hasta sumar 6.000 euros (6.447 dólares), y quedará con antecedentes penales.

"El mero hecho de citar cifras, datos y hechos deberá ser declarado delito, solo porque las autoridades no quieren aceptar la realidad. No me silenciarán", comentó la joven, de 27 años, antes del proceso.

Los abogados de Kaiser intentaron invocar la libertad de expresión, pero el juez, Heiko Halbfas, rechazó el argumento arguyendo que "quienquiera que ataque la dignidad humana no puede invocar la libertad de expresión".

El caso llamó incluso la atención del propietario de X, Elon Musk, quien comentó en su cuenta de la red social: "¿Están diciendo que la multa fue por citar estadísticas gubernamentales precisas? ¿Hubo algo inexacto en lo que dijo?".

La propia Kaiser calificó el veredicto de "error judicial" en su cuenta de X.