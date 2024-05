Putin afirma no tener dudas sobre la victoria rusa en la operacion militar

El presidente ruso Vladímir Putin ha declarado que no tiene dudas sobre la victoria de Rusia en la operación militar especial en Ucrania. Así lo afirmó el martes en una reunión con los comandantes de unidades que participan en los combates.

Según el mandatario, los que pensaban que Rusia era el "eslabón débil" se han dado cuenta de que no lo es. "Se han fijado este objetivo, como ya he dicho de forma pública: aparentemente, creen que en el sistema de confrontación que están creando para sí mismos, Rusia debe ser el punto débil, el eslabón débil. Estoy seguro de que han comprobado que no es así, ni mucho menos, sino todo lo contrario", declaró.

El jefe de Estado señaló también que, para alcanzar sus objetivos, Moscú debe ir siempre un paso por delante, ya que los medios de combate modernos cambian constantemente.

Esto es especialmente importante dado que "toda la comunidad occidental" trabaja ahora para Ucrania, añadió Putin. "Toda la comunidad occidental está trabajando para nuestro enemigo, que sueña y cree que Rusia, tal como es hoy, ya no debería existir", explicó.

El presidente señaló que aquellas tareas que hasta hace poco todo el mundo pensaba que solo podían resolverse con ayuda de sistemas de defensa aérea, ahora se están resolviendo con medios más pequeños, pero con mayor efecto. Además, afirmó que Kiev recurre activamente a la guerra electrónica en determinadas zonas, pero Rusia ha logrado superarla con éxito.