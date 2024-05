Ministro de Defensa de Israel responde al ultimátum de Biden sobre Rafa

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha asegurado que Israel "alcanzará [sus] objetivos en el norte y en el sur", dirigiéndose tanto a los "enemigos como a los mejores amigos" del país, recoge The Times of Israel.

Sus declaraciones vienen después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmara a CNN que no enviará armas a Israel si lanzan una gran invasión en Rafa. "Dejé claro que si entran en Rafa —todavía no entraron en Rafa—, si entran en Rafa, no suministraré las armas", subrayó.

"Digo, desde aquí, a los enemigos de Israel y a sus mejores amigos: el Estado de Israel no puede ser sometido, ni las Fuerzas de Defensa de Israel, ni el Ministerio de Defensa, ni el aparato de defensa [...]. Nos mantendremos en pie, alcanzaremos nuestros objetivos, golpearemos a Hamás, destruiremos a Hezbolá y traeremos la seguridad", afirmó Gallant.

También agregó que, "cueste lo que cueste", las autoridades "garantizarán la existencia del Estado de Israel". "Para mí, no es solo una directiva, es un plan de trabajo. Así es cómo funcionará el sistema de defensa y así es cómo funcionarán las Fuerzas de Defensa de Israel", añadió.