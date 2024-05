La Casa Blanca explica su amenaza a Israel sobre Rafa

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, considera que Hamás no ha estado nunca tan diezmado como ahora.

Estados Unidos ha amenazado a Israel con dejar de suministrarle cierto tipo de armas, pues considera que el movimiento palestino Hamás ha sido ya diezmado significativamente en la operación en Gaza y que hay mejores métodos de perseguirlo que lanzar una gran operación en Rafa, al sur de la Franja, ha explicado este jueves, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"Creemos que [Israel ha] ejercido una enorme presión sobre Hamás y que hay mejores formas de ir a por lo que queda de Hamás en Rafa que una gran operación terrestre", declaró Kirby en rueda de prensa.

En este sentido, dijo que Hamás no había sufrido tanta bajas ni había sido sometido en etapas anteriores del conflicto a semejante presión por el Estado hebreo, que —recordó— "ha eliminado a muchos líderes" del movimiento y "ha diezmado las filas de muchas de sus unidades". "La imagen de Hamás ahora es diferente de los que era hace seis meses", insistió Kirby, recoge The Times of Israel.

El vocero confirmó que la decisión del presidente Joe Biden de lanzar a Tel Aviv una advertencia sobre los envíos de armas también estaba relacionada con los "preparativos para una gran operación en Rafa y, por supuesto, la retórica al respecto" por parte de Israel.

Por su parte, el embajador israelí en EE.UU., Michael Herzog, calificó la decisión de la Administración Biden de lamentable, ya que —asegura— envía una señal equivocada a Hamás y a otros enemigos de Israel, informa Reuters.