Robert F. Kennedy Jr. apoya el aborto "aunque sea en etapas avanzadas" del embarazo

El candidato independiente a la presidencia de EE.UU. Robert F. Kennedy Jr. dijo esta semana que se opone a cualquier restricción gubernamental al aborto, "aunque sea en las etapas avanzadas" del embarazo.

"He sido probablemente uno de los líderes, podría decirse que uno de los líderes en este país por la libertad médica y por la autonomía corporal", dijo el político en una entrevista al canal de YouTube The Sage Steele Show. "Creo que con el aborto, cada aborto es una tragedia. Muchos de ellos dejan traumas permanentes en la mujer. Pero creo que, en última instancia, no confío en que el Gobierno tenga jurisdicción sobre el cuerpo de las personas", continuó.

Kennedy también se refirió a los abortos en etapas avanzadas, insistiendo en que son extremadamente raros y que suele haber "circunstancias atenuantes" detrás de esas decisiones. "Siempre hay algún tipo de circunstancias atenuantes que hacen que una madre tome ese tipo de decisión, una terrible, terrible decisión que es, ya sabes, no se puede exagerar lo malo que es", señaló.

Además, explicó que "no confía en el Estado", que "tiene interés en proteger a un feto completamente formado". "Creo que tenemos que confiar en la mujer [...]. Deberíamos dejárselo a la mujer. No deberíamos involucrar al Gobierno", agregó. "Aunque sea en las etapas avanzadas", aclaró.

El estado legal del aborto permanece en el limbo en muchos estados de EE.UU. En 2022, la Corte Suprema del país revocó el fallo del caso Roe vs. Wade permitiendo, por primera vez en casi 50 años, a los estados legislar uno a uno sobre el tema. Desde entonces no ha cesado la polémica, con numerosas protestas en varios estados conservadores que adoptaron leyes para prohibir o limitar la terminación del embarazo.

Por ejemplo, en Florida entró en vigor la semana pasada una ley que prohíbe practicar abortos después de la sexta semana de gestación. En estados demócratas, por el contrario, se impulsaron medidas para proteger el acceso a la interrupción del embarazo.