Detienen al hijo de un expresidente de Ecuador y a un líder criminal durante una fiesta

La Policía Nacional de Ecuador irrumpió la madrugada de este viernes en una fiesta que se realizaba en una finca, ubicada en la conocida Vía a la Costa, en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas.

Durante el operativo se aprehendieron a varias personas, se decomisaron armas de fuego y se recabaron otros indicios, informó la institución a través de su cuenta en X.

Entre los detenidos, según refiere Primicias, está Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien gobernó al país suramericano entre agosto de 1996 y febrero de 1997.

El exmandatario se pronunció al respecto en sus redes sociales. "Confió en que esto se esclarecerá, pero tengo que aclarar que no es cierto el contexto que los medios quieren darle entender y venderle al Ecuador", escribió.

Señaló que su hijo "simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca", donde "había orquesta y un cantante internacional". Asimismo, mencionó que "él no usa armas" y que "habían más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos".

"Mi hijo es un hombre al que lastimosamente le gusta la fiesta (el único de mis hijos que tiene esa forma de diversión que no comparto). Y aunque sé que no le debo explicaciones a nadie por algo tan banal lo hago porque antes que todo soy padre y no puedo permitir que mi hijo sea difamado por una fiesta multitudinaria", agregó.

Tanto el hijo como el padre han estado involucrados en procesos judiciales en los últimos años, incluyendo una causa en la que se les señala de delincuencia organizada, reseña El Universo. Son procesados por supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y pruebas rápidas para diagnosticar covid-19 durante la pandemia.

Abdalá Bucaram, además, fue sancionado en marzo de 2022 por EE.UU., con prohibición de ingreso a ese país, por su presunta participación "en actos significativos de corrupción". La medida también recayó sobre su hijo Jacobo.

Cabecilla de banda

Asimismo, otro de los detenidos en la fiesta en la finca sería alias 'Feder', uno de los cabecillas de la organización delictiva Los Águilas, uno de los 22 grupos considerado como "terrorista" por parte del Gobierno, según el decreto de la declaratoria de "conflicto armado interno" emitido en enero pasado.

La fiesta en la finca contaba con la participación de artistas nacionales y extranjeros. Entre otros, se rumoró que se encontraba el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. No obstante, el famoso confirmó a El Universo que no se encuentra en el país suramericano, sino que está en Boston, Massachusetts, EE.UU., donde recibirá un homenaje.

