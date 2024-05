El Gobierno de Milei debe 3 meses a distribuidoras energéticas y ofrece un bono con quita de 50 %

El Ejecutivo no paga desde diciembre y acumula una deuda con las empresas de 1.200 millones de dólares.

En Argentina, el Gobierno de Javier Milei acumula una deuda con distribuidoras de energía por alrededor de 1.200 millones de dólares, y ha ofrecido pagarla con un bono del Tesoro que ya ha sido rechazado por varios acreedores.

Según informó el diario Tiempo Argentino, aceptar bonos AL38 implica para las compañías una quita cercana al 50 %, ya que cotizan a ese valor en los mercados secundarios, o bien esperar al vencimiento para cobrarlos, unos 14 años.

El conflicto con las compañías se inició a fines del 2023, tras el cambio de gobierno. Luego de la asunción de Milei, se dejaron de pagar las facturas por generación de electricidad a las empresas que venden el recurso a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

Concretamente, el Estado nacional no ha abonado los meses de diciembre, enero y febrero, acumulando una deuda que en moneda nacional llega a 1,2 billones de pesos.

El miércoles, el Gobierno oficializó un "régimen de pagos excepcional" mediante la Resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. La medida ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión con 50 ejecutivos de empresas energéticas, reportó el diario Jornada a fines de abril.

Empresas rechazan cobrar deudas de Cammesa con bonos. https://t.co/HBaKeBGbhIpic.twitter.com/f6gcg3X4I5 — José Giménez (@Jose__Gimenez) May 9, 2024

Sin embargo, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), cuyas empresas asociadas producen el 94 % de la energía del país, rechazaron in linime (en latín, desde el comienzo) la propuesta de la Casa Rosada.

La situación pone en riesgo el servicio eléctrico en todo el territorio nacional, por lo que el gobierno deberá negociar con los acreedores que no aceptaron la oferta en bonos.

Una de las empresas generadoras afectadas por la deuda de Cammesa es AES, de origen estadounidense. El CEO de la filial en Argentina, Martín Genesio, reveló que fue consultado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Departamento de Estado de EE.UU. y la embajada estadounidense en Buenos Aires, que expresaron preocupación por el incumplimiento.

Según reportó el canal C5N, durante una conferencia con empresarios, Genesio advirtió: "Cuando un contrato no se respeta, el impacto es gigantesco".

Y añadió que "para las empresas de afuera, romper un contrato es muy grave".

También la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) expresó su rechazo a la propuesta del Ministerio de Economía, al considerar que la resolución afecta los derechos contractuales de los productores al amparo de los contratos celebrados con Cammesa, informó el sitio Más Energía.

Superávit "trucho"

El pasado miércoles, la dos veces presidenta Cristina Fernández cuestionó el "superávit" del que hace gala el Gobierno de Milei, debido justamente a los incumplimientos del Gobierno en áreas claves como la energía.

"Cuando escuché al presidente congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste la energía, las obras públicas, y le debés a las provincias y a las universidades... [...] No hermano. Mirá todo lo que debés. No tenés superávit", afirmó la dirigente peronista.

Y añadió que el superávit que resalta el presidente es "trucho" (falso).

El mandatario argentino anunció el pasado 23 de abril que el Gobierno alcanzó un superávit del 0,2 % del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer trimestre, gracias al recorte de gastos en el Estado.