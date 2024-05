Cristina Kirchner sobre Milei: "En 40 años de democracia no se vivió una situación similar"

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner volvió a arremeter este sábado contra las políticas del Gobierno de Javier Milei, que —asegura— han creado en el país una situación que no se había vivido "en los 40 años de democracia".

"Parece que esto está sucediéndonos a nosotros hace muchos años, ayer hicieron apenas cinco meses [de la asunción de Milei]. Es cierto que nunca se vivió, por lo menos en lo contemporáneo inmediato, en los 40 años de democracia […], una situación similar", dijo la política durante un acto de conmemoración del 50.º aniversario del asesinato del cura Carlos Mugica, celebrado en el Instituto Patria.

En particular, la exmandatara criticó el recorte de alimentos para los comedores populares. "No mandan comida a los comedores", que —asegura— "están sin dinero para comprar alimentos", mientras que "la gente come una o dos veces por día". "Hay compañeros que nos cuentan que hacen ollas populares y las distribuyen tres días a la semana y comen un viernes y vuelven recién a comer el lunes", lamentó.

Asimismo, recordó un episodio ocurrido en los años 70, trazando un paralelismo entre la actual Administración y la última dictadura cívico-militar (1976-1983), y afirmó que, aunque "parece que estos momentos de crueldad, de individualismo, de no me importa un pito lo que le pase al otro son inéditos", en realidad, no lo son.

"En 1979, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las denuncias […] sobre las violaciones que había sobre los derechos humanos, los familiares fueron atendidos en oficinas", hecho que, recordó, coincidió con la Copa Mundial de Fútbol Juvenil. Según explicó, "un conocido comentador de fútbol […] desvió a propósito y con el contubernio de las autoridades, una gran manifestación que había salido a la calle para festejar" el evento, los "hizo pasar junto los familiares" y "los insultaron, agraviaron, [les dijeron] que eran parte de una campaña antiargentina", rememoró.