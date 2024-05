Trump elogia al Servicio Secreto de EE.UU. por guiar a Biden para que no se pierda

"Ni siquiera sabe lo que dice. No lo olviden, no puede juntar dos frases", expresó el político republicano sobre el actual inquilino de la Casa Blanca.

El expresidente estadounidense Donald Trump elogió este sábado a los agentes del Servicio Secreto de EE.UU. por guiar al actual mandatario, Joe Biden, para que no se pierda durante los eventos públicos.

"Ni siquiera sabe lo que dice. No lo olviden, no puede juntar dos frases. No encuentra las escaleras para salir del escenario", comentó el precandidato republicano a las presidenciales durante un mitin de campaña en Wildwood, estado de Nueva Jersey, refiriéndose a los numerosos incidentes incómodos de su rival demócrata.

"¿Alguna vez lo han visto cuando termina? Termina su discurso normalmente en un minuto y medio", agregó, señalando que tras sus intervenciones se pierde y no sabe a dónde ir.

"Tenemos gente estupenda, el Servicio Secreto. Siempre lo guían fuera del escenario. Son geniales", subrayó Trump.

Deslices de Biden

El actual inquilino de la Casa Blanca ha protagonizado varias escenas incómodas. Así, por ejemplo, en junio del año pasado Biden se cayó durante una ceremonia de graduación en la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU., algo similar ocurrió al subir por las escaleras del avión Air Force One o mientras paseaba en bicicleta cerca de su casa en Delaware.

Asimismo, parece que a veces Joe Biden olvida dónde se encuentra y se desorienta. En 2022, el mandatario intentó estrechar la mano a nadie y se perdió mientras intentaba bajar del podio tras un discurso en la Universidad Estatal Agrícola y Técnica de Carolina del Norte. En otra ocasión, se perdió cuando retornaba a la Casa Blanca luego de un evento de plantación de árboles en uno de los jardines de la residencia presidencial.

Además, en varias ocasiones Biden ha confundido los hechos, como la razón de la muerte de su hijo mayor, Beau. En febrero de este año dijo que se había reunido con François Mitterrand, el expresidente francés que lleva casi 30 años muerto, poco después de asumir el cargo en la Casa Blanca.