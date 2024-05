Zajárova: "Eurovisión 2024 superó cualquier orgía o sacrilegio ritual"

La 68.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión, cuya final se celebró el sábado en la ciudad sueca de Malmo, es una representación del "funeral de Europa occidental", afirmó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Eurovisión 2024 superó cualquier orgía, aquelarre o sacrilegio ritual", escribió la vocera en su canal de Telegram. "Los funerales de Europa occidental se desarrollan como de costumbre. No hay sorpresas", ironizó.

La diplomática acompañó su publicación con un video que contiene extractos de las intervenciones de algunos de los participantes del concurso, entre ellos, la representante de Irlanda Bambie Thug, que subió al escenario vestida como una bruja con cuernos, y el finlandés Teemu Keisteri, conocido como Windows95man, quien en la semifinal se presentó sin pantalones y en tangas finas.

Por otro lado, Thug elogió al representante 'no binario' de Suecia, Nemo, quien ganó el certamen. "Estoy muy orgullosa de Nemo por ganar, estoy muy orgullosa de todos nosotros [que estuvimos] en el 'top 10', que hemos estado luchando por esto detrás de escena, porque ha sido muy difícil", afirmó.

"Que se joda la UER"

Al mismo tiempo, la artista dijo que el papel de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del concurso, es menos importante que el de las personas 'queer'.

"Somos lo que es Eurovisión. La UER no es lo que es Eurovisión. Que se joda la UER, ya ni siquiera me importa. Que se jodan", declaró Bambie, mostrando los dedos medios de la mano. "Lo que nos convierte en concursantes, la comunidad que está detrás, el amor, el poder y el apoyo de todos nosotros es lo que está generando el cambio. El mundo ha hablado, los 'queers' vienen, los 'no binarios' a por la puta victoria", resumió.