"Le va a costar caro a Ecuador": Lasso tilda de "error" el asalto a la Embajada de México

Guillermo Lasso, que fue presidente de Ecuador entre 2021 y 2023, cree que el asalto protagonizado por la Policía a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue un "error que le va a costar caro" a su país, según lo declaró en una entrevista concedida a la revista colombiana Semana, que se publicó este sábado.



"Yo me defino como un demócrata, y un demócrata tiene que respetar el Estado de derecho en lo local y también en lo internacional", afirmó. "Yo creo que es un error que le va a costar caro al Ecuador. Había alternativas como rodear la Embajada de México para evitar que se escapara o demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia", añadió.

Asimismo, subrayó que no comparte dicha decisión desde ningún punto de vista porque —arguye— "no hay una justificación para violar territorio internacional". En este punto, puso como ejemplo la operación Causa Justa, cuando EE.UU. invadió Panamá en 1989 para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, pero no violó la Embajada del Vaticano, donde este se refugiaba.

"No es un conflicto de un pueblo contra otro pueblo, sino una desavenencia de nuestros Gobiernos", continuó Lasso. "Ojalá que, con la intervención de países amigos, como Estados Unidos y los europeos, se supere pronto", zanjó.