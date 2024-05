Rusia intercepta varios ataques ucranianos contra varias provincias

Las fuerzas rusas frustraron la noche de este domingo un intento del régimen de Kiev de "lanzar un ataque terrorista" contra el territorio de Rusia con el uso de 31 vehículos aéreos no tripulados tipo avión, doce proyectiles de lanzacohetes múltiples Olja, así como cuatro misiles de fabricación británica de largo alcance Storm Shadow, comunicó el Ministerio de Defensa ruso.

De acuerdo con el organismo, los sistemas de defensa antiaérea en servicio destruyeron doce proyectiles de lanzacohetes múltiples Olja y doce vehículos aéreos no tripulados sobre el territorio de la provincia de Bélgorod.

Asimismo, se eliminaron ocho vehículos aéreos no tripulados sobre la provincia de Kursk; cuatro misiles Storm Shadow y siete vehículos aéreos no tripulados sobre la República de Crimea; así como cuatro vehículos aéreos no tripulados más sobre el territorio de la provincia de Lipetsk.