Mujica sobre el gobierno de Milei: "Es una locura total"

El expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica (2010-2015), que el mes pasado anunció que tiene un tumor en el esófago, concedió una entrevista a un diario brasileño en la que, en otras cosas, habló del actual Gobierno de Argentina, que calificó de "una locura".

Mujica, cuyo cumpleaños será el próximo 20 de mayo y celebrará sus 89 o 90 años -porque dice que hubo un error en el registro de su nacimiento-, comparó la situación del país vecino con la República de Weimar, el período de la historia alemana que precedió al ascenso al poder de Adolf Hitler.

Temos muito mais riqueza, mas somos seres piores, diz Pepe Mujica à Folha https://t.co/7oNvLtmUHY — Folha de S.Paulo (@folha) May 13, 2024

"Una locura. Es consecuencia de la desesperanza que puede generar en una sociedad el fenómeno de la hiperinflación. Esto es lo que ocurrió con la República de Weimar en la década de 1930", comentó.

Además, recordó que "el país más culto, más desarrollado de Europa, terminó votando a Hitler". "Una locura total. Los pueblos pueden cometer errores, porque la hiperinflación desespera a las personas. Es entonces cuando son capaces de apostar por cualquier cosa que esté en contra", afirmó.

El experimentado político lamentó que el kirchnerismo no asuma su responsabilidad. "Lo peor es que no hay una visión autocrítica porque esto no sucedió por orden de los dioses, sucedió por errores humanos", destacó.

"¿Y después de Lula?"

Bajo su punto de vista, probablemente, algo parecido ocurrió en Brasil con la victoria, en el 2019, Jair Bolsonaro. "Hay una tendencia contemporánea, consecuencia de la macrocultura consumista en la que estamos inmersos: siempre tenemos la necesidad de tener más, de comprar más", explicó.

Y continuó: "Este es el triunfo cultural del capitalismo que controla nuestro capital subliminal. Y entonces la gente se siente frustrada y tiende a votar en contra de lo que hay sin tener claro por qué vota. Votan por cualquier cosa".

Mujica dijo que cree que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ganó las elecciones del 2022 "porque era Lula", pero de lo contrario, según él, Bolsonaro habría continuado.

También mostró su preocupación por lo que pasará después de la administración del patriarca de la izquierda del gigante latinoamericano. "¿Y después de Lula? Este es un desafío que enfrenta Brasil y toda nuestra América, dada la importancia de Brasil", aseveró.

